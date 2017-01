Ralf Schumacher prepara el asalto a La Morgal

No son amigos. Real mente, no lo fueron nunca. Ralf Schumacher es el hermano de Michael y declarado enemigo de Fernando Alonso desde el incidente en el túnel de Mónaco en 2004. Aquel gran premio aún no se ha desvanecido en la memoria del asturiano. Era su segunda temporada con Renault y su sueño de ganar en el Principado se terminó en el mismo momento en el que, harto de que el doblado Ralf se hiciera el despistado y no le dejara adelantar, aceleró en el interior del famoso túnel monegasco, pisó la parte sucia de la pista y se estrelló contra las protecciones.

Doce años después, el rostro del 'hermanísimo' refleja el paso del tiempo. No se quita las gafas en ningún momento y las canas le han adelantado en la zona de las sienes. A sus 41 años y con un llamativo chándal verde, dibuja otra figura alejada de aquella que marcaba el paso por los 'paddocks' de medio mundo. Ahora, curiosamente, lo hace en la 'casa' de su otrora gran enemigo: Fernando Alonso.

Ralf Schumacher se asoma estos días a las instalaciones del Circuito Museo Fernando Alonso y mira de reojo a un precipicio, a la historia reciente del automovilismo español. Después de realizar labores de preparación dentro del equipo con el que debutó en el DTM, Mücke Motorsport, el 'hermanísimo' encabeza el equipo de kárting que lleva su nombre, representante del renombrado Tony Kart en Alemania. ¿La excusa? Radiografiar el circuito que acogerá este año la segunda cita del Europeo.

El trazado bautizado con el nombre del bicampeón sigue dando pasos adelante. El circuito acogerá la segunda cita de las categorías OK y OKJ y la tercera de la KZ del Campeonato de Europa de karting CIK-FIA. La fecha está cerrada: el 11 de junio. Y sus protagonistas, siete pilotos germanos, más el personal técnico, reconocen ahora, poco a poco y palmo a palmo, sus 1.800 metros. Tandas y más tandas. Mañana y tarde, salpicadas por momentos de mecánica bajo una gran carpa instalada en el fondo de la instalación de La Morgal.

«Hemos venido a realizar un test con varios pilotos porque tenemos en junio una prueba del Europeo aquí, que es novedad, y hemos venido a entrenar», explicaba un más cercano Ralf Schumacher, en declaraciones a RTPA. «Tengo mi escuela cerrada estos días, los chavales están de vacaciones y hemos aprovechado. Les ha gustado el circuito. El nivel de los pilotos en España está creciendo», continuaba el antiguo piloto de Fórmula-1, que el año pasado contó en su escuadra con el leonés David Vidales, que se proclamó subcampeón del mundo de kárting.

Aquel accidente que marcó la carrera de Fernando Alonso no ha impedido que los pilotos del 'hermanísimo' lleven palpando cada recta, cada curva, cada bache del circuito asturiano los últimos días. Pero, a diferencia de la visita del montañero Jesús Calleja y el cantante David Bisbal, nadie ha podido plasmar una imagen con Fernando Alonso y Ralf Schumacher. Lo confirmaba el propio alemán, que no se subió a ningún kart. «Ya no lo hago», respondió con una sonrisa.

Los asturianos del DPK

«No, no nos hemos visto. Cuando Fernando vino, yo no estaba. Fue el día que llegamos. No lo vi. Pero he estado con su padre, José Luis», reconocía Ralf, cuyos pilotos han compartido pista con el equipo asturiano DPK, que, en tres años, se ha consolidado como una de las escuderías de referencia nacional y que cuenta en este 2017 con dos pilotos en el Europeo y varios más en el Nacional.

David Schumacher, su hijo, parece llevar el camino de convertirse en el tercer miembro de su familia en emprender el camino hacia la F-1. Aunque quizás el más aventajado Schumacher de segunda generación parece ser ahora su primo Mick, hijo del mítico Michael, convertido en una estrella de la F-4, que se inició con las motos en 2008 y para diferenciarse de su padre utilizó el apellido de soltera de su madre: Betsch.