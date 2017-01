Barreda: «No voy a parar hasta que gane el Dakar»

El piloto de motos Joan Barreda se dejó el triunfo final en el Dakar a causa de una sanción de una hora por repostar combustible en una zona prohibida por la organización. Al término de la competición, con cuatro etapas en su haber, se clasificó en la quinta posición a 43 minutos del ganador San Sunderland. Sin embargo, asegura que aún tiene opciones de ganar la prueba.

«Yo estaba completamente convencido de que lo que estaba haciendo con la gasolina era legal», afirmó en la Cadena Ser. Ni él ni su equipo, Honda, están de acuerdo con la penalización. «Lo que hicimos es legal, pero la reclamación no la hemos puesto en el plaza debido. La única opción que hay es ir al Tribunal de Arbitraje de Arbitraje Deportivo (TAS). Es lo que estamos debatiendo», afirmó Barreda, que aseguró que se marchó del Dakar «con una sensación más 'agri' que dulce. El planteamiento era ir a ganar la prueba y creo que se han hecho muchos méritos».

«Uno es cabezota, porque esa es mi personalidad y hasta que no lo consiga no vamos a parar. No es fácil y es muy complejo que todas las piezas del puzzle encajen perfectamente, pero en eso estamos. Es la misión que tenemos y que vamos a intentar hacer», agregó el piloto.