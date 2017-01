«Queremos ser el nexo de unión de todos los federados»

El nuevo presidente de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Carlos Márquez Ron (1977, Fios, Arriondas), inicia con mucha ilusión una temporada 2017 en la que se estrenarán grandes novedades por el bien de los deportistas y organizadores.

–Es un orgullo que Asturias cuente en este 2017 con tanta prueba internacional y nacional.

–Considero que nadie puede estar descontento por ser la comunidad autónoma que más aporta a cualquier tipo de calendario. En la reciente entrega de premios, el propio representante de la Federación Española nos indicó que éramos unos privilegiados ya que, si todas las comunidades fueran como la nuestra, habría un calendario con cien pruebas.

–Los rallys y rallysprint cuentan con una gran salud y futuro.

–En Asturias contamos con once rallys, por lo que ha llegado el momento de tener que limitar el número de pruebas. Hasta que no se produzca una caída de las actuales, no se contará con una nueva nueva.

–En su primera temporada al frente de la Federación, ¿en qué modalidad centrará sus mayores esfuerzos?

–Evidentemente, en el autocross, la tierra, por la cual estamos trabajando en ella. Aunque este año no se verá gran cosa, para la temporada siguiente estará solventado el problema. Y la otra será el slálom, que, aunque todavía no está cerrado el calendario, serán ocho las pruebas.

–¿Habrá alguna iniciativa especial para la temporada?

–Promoveremos una campaña de cero alcohol y cero drogas en las carreras, con controles exhaustivos a los deportivos. Además, en los rallys y rallysprint, todos los participantes contarán con un GPS para su seguimiento, sin coste alguno, ni para ellos, ni para la organización.

–¿Cuál será una de sus metas en los cuatro años de legislatura?

–Lo mismo que estamos intentando desde que llegamos y que no es otra cosa que la Federación se convierta en el nexo de unión de todos los federados y que, en vez de ser una empresa de alquileres, lo sea de servicios a los federados, sin coste alguno para ellos.

–Uno de los cambios que trajo el nuevo año fueron las novedades de la página web.

–Estamos trabajando en modernizar la Federación para lograr convertirla en una 2.0. Las licencias se tramitan totalmente on line y la nueva web se aloja en un dominio propio de la Territorial, cosa que hasta ahora no sucedía.

–¿Cuántas licencias se tramitaron en estos primeros días a través del nuevo sistema?

–En estos momentos ya hemos alcanzado las 200 licencias a través del nuevo servicio.

–A nivel nacional también hubo cambio de presidente. ¿Para Asturias supondrá algún cambio?

–Aún hay que darle tiempo al nuevo presidente. De momento, contamos con ocho asambleístas, dos miembros en la comisión delegada y otros dos en la junta directiva de la nueva Federación nacional de Manuel Aviñó. Considero que, por méritos propios, Asturias está bien representada.