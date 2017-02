Tetracampeón de España al paro

En algunas ocasiones la vida puede dar un giro brusco. En un visto y no visto, uno pasa de la alegría y los buenos momentos a la tristeza y la más oscura profundidad. Eso es lo que le ha ocurrido al piloto Ángel Paniceres (Oviedo, 1994). En dos meses, ha pasado de celebrar su cuarto título nacional júnior de rallys a encontrarse sin un programa deportivo para la nueva temporada y con un más que probable retiro forzoso.

Desde que decidiese dar el salto del kárting a los rallys en la temporada 2013, la carrera del piloto ovetense siempre ha estado llena de éxitos. Ya en el año de su debut en los tramos, logró alzarse con el Trofeo de España Júnior de rallys, el cual acredita al mejor piloto menor de 23 años dentro del Nacional de rallys de asfalto. Un trofeo con el que se alzó durante las siguientes tres temporadas. Un nuevo récord en el panorama nacional.

«Ser el piloto más rápido entre los 18 y 23 años durante cuatro temporada parece que no vale de nada en España», se lamenta el joven ovetense, quien, durante estas cuatro campañas, se midió, tanto en asfalto como en tierra, a pilotos con mayor experiencia, a los cuales superó en varias ocasiones. Ejemplo de ello es que, tanto en el año de su debut como en 2004, se proclamó subcampeón de la Beca RMC, que compaginaba pruebas de los nacionales de asfalto y de tierra, así como del Rally RACC, prueba del Campeonato del Mundo.

Durante esas dos temporadas, Paniceres llegó a la última prueba del Campeonato con opciones al título. Se quedó a las puertas en 2003 por 8,5 puntos, mientras que, al año siguiente, le faltaron 4,5 puntos para llevarse la Beca. Ese título fue a manos de Cristian García, otro piloto que se encuentra en su misma situación, sin un programa para la nueva temporada, a pesar de proclamarse campeón absoluto de asfalto en 2016, tras ganar siete de las diez pruebas disputadas.

El tetracampeón de España participó, durante las dos últimas campañas, bajo la estructura de Opel, con la cual iba a iniciar este año un ambicioso programa en el Campeonato de Europa de rallys. «El proyecto lo teníamos muy avanzado. Incluso con los coches pedidos para afrontar la primera carrera a finales de marzo. Pero, a comienzos de enero, nos indicaron que debíamos aportar un capital muy grande, del cual nosotros no disponíamos», comenta el ovetense. «La marca ha sido la que no ha querido continuar. Tras haber estado ahí siempre que ganábamos y de haberles decidido a su favor el título FIA, no han visto viable el proyecto, ni el retorno de la inversión», se queja Paniceres. «Son maneras diferentes de ver las carreras. Ellos, desde un lado más económico, mientras que nosotros lo hacemos desde uno más pasional», continúa.

Otro contratiempo

A este contratiempo se le sumó otro importante. El de uno de sus grandes valedores desde sus inicios. «Perdí el apoyo de mi padre y todo lo que quiera correr me lo tengo que costear yo. Tengo 22 años y estoy estudiando, por lo que, si no me lo puede financiar nadie, yo no puedo pagarlo», comenta el ovetense, quien cursa tercero del Grado en Administración y Dirección de Empresas por el Centro Universitario CESINE en Santander.

El ovetense, con el Opel Adam R2 con el que logró sus dos últimos títulos júnior. / Opel

Las actuaciones del piloto asturiano en los rallys nacionales no pasaron desapercibidas para la Federación Internacional de Automovilismo, que le convocó en septiembre de 2014 a la Young Driver Excellence Academy del Suroeste de Europa. Este curso tuvo lugar durante cuatro días en Zagreb y reunió a diecinueve jóvenes promesas del automovilismo europeo. Paniceres fue el primer piloto español de rallys que acudió al mismo.

Tras el mazazo que supuso la caída de su proyecto en el Europeo, el joven de 22 años se plantea una retirada forzosa al no disponer de medios para poder continuar su progresión. «Si encuentro algo de apoyo para hacer algunos rallys en Asturias con un R2, estaría encantado, pero en estos momentos no cuento con nada», reconoce el que fuese durante tres años subcampeón de España del Trofeo R2, que considera que la única opción podría ser competir en una copa dentro del Nacional de asfalto: «Seguimos trabajando en la búsqueda de apoyos. La única opción para poder correr sería hacerlo dentro de la Copa Dacia, ya que, incluso sin coche, ni posibilidades de tenerlo, nos resultaría más económico que hacerlo en el regional».

Con esta situación, una de las promesas del panorama automovilístico no puede ocultar su frustración. «Llevo corriendo más de media vida, invirtiendo tiempo y dinero tanto en la formación como en los rallys, y, al final, te das cuenta que se acaba todo y de que, por mucho que hayas invertido o ganado, te quedas fuera, sin que nadie te apoye», comenta con resignación. Considera, a su juicio, que «hemos hecho las cosas bien y esto no sucede por haber cometido algún fallo, ni haber perdido velocidad o ser menos rápido».

Ahora sólo cabe esperar que, en estas cinco semanas que faltan para el arranque del Campeonato de España de rallys en el Sierra Morena, Ángel Paniceres pueda recabar los apoyos suficientes para no tener que colgar el casco de manera prematura con una de las carreras más prometedoras del panorama regional.