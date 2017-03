Vilariño se impone en la Subida a La Plata

Ni la lluvia ni el frío impidieron que los aficionados al automovilismo se echaran a la carretera para seguir ayer de cerca el regreso de una prueba histórica, la Subida a La Plata. La décimo novena edición de la competición llegó tras veinte años de parón, merced al trabajo organizativo de la escudería La Plata Motor, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Castrillón y varias asociaciones de vecinos del concejo.

CLASIFICACIONES XIX Subida a La Plata Nombre Tiempo 1º. Andrés Vilariño (NAC M20F) 03:37.657 2º. José Albino García (Silver-Car S2) 03:44.335 3º. José Antonio López-Fombona (Huracán Supertrofeo) 03:46.491 4º. Primitivo Ambres (Seat León) 03:53.949 5º. Fernando Castaedo (Renault Clio Sport Ragnotti) 03:56.284 Campeonato de Asturias de Montaña Categoría I Nombre Tiempo 1º. José Albino García (Silver-Car S2) 03:44.335 2º. Jairo Pesquera (BRC B-49) 03:58.587 3º. Aldo de Alberto (BRC B-49) 04:05.669 4º. Ismael García (Silver-Car EF10) 04:13.026 5º. Gabriel Gutiérrez (Dicode FR) 04:14.401 Campeonato de Asturias de Montaña Categoría II Nombre Tiempo 1º. José Antonio López-Fombona (Huracán Supertrofeo) 03:46.491 2º. Primitivo Ambres (Seat León) 03:53.949 3º. Fernando Castaedo (Renault Clio Sport Ragnotti) 03:56.284 4º. Ángel Manuel Álvarez (Citroën Saxo VTS) 03:58.365 5º. Hugo Fernández (Subaru Impreza) 04:00.430

Antes del comienzo de la primera manga oficial tuvo lugar un vistoso paseo de coches clásicos, para que posteriormente se presentasen al público los coches participantes, los cuales pudieron realizar un entrenamiento antes de que el semáforo se pusiese en verde y los participantes apretaran a fondo el acelerador.

Ejerciendo de favorito, el piloto vasco Andrés Vilariño, a bordo de un precioso y veloz NAC M20F, se llevó el triunfo con siete segundos de ventaja sobre su principal perseguidor, José Albino García, que con un Silver-Car S2 firmó un tiempo de 03:44.335. Tercero en discordia fue otro de los favoritos al triunfo, José Antonio López-Fombona con su Huracán Supertrofeo (03:46.491).

Sin embargo, hubo otros dos podios más. Uno para el Campeonato de Asturias de Montaña categoría I, y otro para la categoría II. En ellos no entró Vilariño al proceder del País Vasco. En la categoría I, para barquetas, fórmulas y CM's, formaron el podio José Albino García, Jairo Pesquera (BRC B49, 03:58.587) y Aldo de Alberto (BRC B49, 05:05.669), este último tras realizar un gran Rallye de Avilés, entonces con un Seat Córdoba, el pasado mes de noviembre.

Por su parte, en la categoría II, para turismos, se llevó el triunfo Fombona, con Primitivo Ambrés (Seat León, 03:53.949) segundo y Fernando Castaedo (Renault Clio Sport Ragnotti, 03:56.284) tercero. En el Trofeo Femenino de Montaña sólo hubo una participante, Carla Álvarez, que a bordo de un Seat León Supercopa MKII marcó un tiempo de 04:15.699 arrancando los aplausos de los presentes.

Ataviados con chubasqueros y paraguas, y acompañados por cámaras, teléfonos móviles y, sobre todo, muchas ganas de disfrutar de un día de automovilismo, los aficionados abarrotaron el entorno del trazado, con mucha gente en la salida y la meta y, como no podía ser de otra manera, en la denominada 'curva de los gitanos', cuyo acceso estuvo bastante restringido por motivos de seguridad y aforo.

Los pilotos fueron de menos a más en la Subida, pues la climatología, el estado de la carretera y la cantidad de años que llevaba sin disputarse la prueba generó desconfianza en las primeras mangas. Prácticamente ningún piloto había rodado antes por el trazado y las precauciones fueron máximas, aunque con el paso de las mangas se fueron soltando y el espectáculo entró en escena, por fortuna con tan solo dos abandonos (Ramón Andrés con un Peugeot 206 e Iván Menéndez con un Peugeot 205) y ningún incidente que lamentar. Por lo tanto, en la entrega de premios que tuvo lugar en el entorno de las piscinas de Piedras Blancas sólo se registraron caras alegres y de felicidad tras una jornada completa sobre cuatro ruedas.

Una de las pocas notas negativas de la Subida fue la no participación finalmente del exitoso piloto corverano Jonathan Álvarez, a quien no le dio tiempo a montar su CM, el cual estaba sin preparar después del Nacional en Ubrique. Por tanto, Jonathan se quedó en Marbella, donde reside, y no pudo participar de una prueba que desea recuperar la buena fama que registró durante dieciocho años.