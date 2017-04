El primer día de trabajo fue una jornada perdida en el Gran Premio de China. Pilotos y mecánicos vieron cómo sus esfuerzos se iban por el desagüe, pero no por la lluvia, sino por la niebla. Durante la primera sesión de libres se rodó poco y mal por el agua (el más rápido fue Max Verstappen, con Alonso séptimo). Algo más serio es lo ocurrido en los segundos libres. El helicóptero medicalizado no pudo volar por la niebla y, sin él, los coches no pueden salir.