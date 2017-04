Alonso: «Aguantar a Bottas es de lo más surrealista que me ha pasado»

El segundo abandono de la temporada para Fernando Alonso llegó tras una carrera en la que, mientras estuvo en pista, lo hizo con opciones a puntos. «Es una pena. Tuvimos una buena salida, luego llegó el 'safety car' y pudimos aprovechar esta situación. Más de eso no podía hacer. Cuando la pista comenzó a secarse, perdimos una posición. Supongo que ahora en la recta final con Pérez y Magnussen hubiéramos luchado por esos últimos puntos. Creo que nos podíamos haber llevado un puntito o dos», se lamentó. Lo positivo es que las sensaciones son muy buenas y que, «como en Australia, todo ha sido increíble».

«Estar rodando por delante de Bottas y que no te pueda adelantar en dos o tres vueltas es una de las cosas más surrealistas que me han pasado nunca», bromeó el asturiano, pese a que el finlandés le acabó adelantando con solvencia. La rotura, por un palier, no fue causada por el motor hasta cierto punto. «Estos problemas tienen que ver con el motor, desde que dimos siete vueltas en todos los test invernales», recordó.

«Sin poder hacer test invernales, vamos descubriendo problemas carrera tras carrera. Esperemos que dentro de poquito tener una fiabilidad máxima para terminar las carreras», pidió.

«Todos tontos y yo listo»

Carlos Sainz se la jugó en la salida con neumáticos de seco superblandos. El madrileño temió que se hubiera equivocado, pero, como él mismo admitió, en carreras así hay que arriesgarse. «¡No os podéis imaginar lo contento que estoy!», dijo, tras acabar séptimo, primero no doblado y primero del 'resto'.

«Ha sido una de esas carreras que había oportunidades. Hemos sido valientes y rápidos. Me voy a acordar de esta carrera en un futuro. He decidido salir con slicks y cuando de repente he visto a todos con intermedios, me quería morir», bromeó. «Cuando he visto que salía el 'safety car' y todos se metían, he pensado que en ese momento todos parecían tontos y yo listo», se reivindicó.