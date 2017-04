Bottas lanza un aviso

La Fórmula 1 ya cuenta con 98 pilotos que han conseguido, al menos, una 'pole'. El último en entrar en esa lista es Valtteri Bottas, que ayer, en el circuito de Sahkir, logró la primera de su carrera deportiva y, según sus propias palabras, la primera de muchas. Superó a su compañero Lewis Hamilton y a Sebastian Vettel. Un claro aviso de que no será una comparsa este año.

No tuvo suerte Fernando Alonso. Si bien pudo entrar en la Q2 por el incidente que sufrió Sainz previamente, el asturiano tuvo opciones de dar una mísera vuelta cronometrada. Había salido para dar su primer intento, iba rodando rápido en los dos primeros sectores del circuito, pero al tercero... el coche dijo basta. Esta vez no hay paliativos ni paños calientes: el motor se rompió y lo tuvieron que montar en caballetes para intentar arreglarlo. Poco podrán hacer, ya que la única opción es sustituir la unidad de potencia completa. Esto ya supone un problema, más allá del rendimiento puro que pueda mostrar el McLaren, ya que como recordaba Alonso, será una unidad sin calibrar y de la que no saben qué esperar.

«Será una carrera difícil, ahora más, al tener que cambiar la unidad de potencia para mañana (por hoy). Sin 'warm up' no hay posibilidades de calibrar el motor, así que seguramente no haremos la carrera con toda la potencia normal disponible, que ya de por sí es poquita, así que será una carrera todavía más complicada», avisó el español de McLaren. Hasta que llegue ese ansiado 28 de mayo y la carrera de las 500 Millas de Indianápolis, Alonso es consciente de que le tocará sufrir en el Mundial, porque su monoplaza está muy lejos de los primeros puestos