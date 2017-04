Ferrari logra un doblete de otra época

Si había alguien con dudas de la capacidad de Ferrari esta temporada, se le disiparon seguro con la clasificación del GP de Rusia. Después de dominar con autoridad y sin problemas las tres sesiones de entrenamientos libres, muchos dudaban de esos presuntos problemas de Mercedes. Incluso hablaban de una 'falsa degradación' para referirse a los problemas de Bottas y, especialmente, Hamilton para encontrar la competitividad que habían mostrado estos últimos años.

Pero no. Sencillamente, los coches rojos van mucho mejor que los plateados en este circuito de Sochi. Sebastian Vettel lo demostró en una clasificación en la que fueron ellos los que se permitieron el lujo de contemporizar, especialmente en la primera tanda, la Q1, en la que se guardaron un juego de neumáticos ultrablandos. Pese a que fue Bottas el que se llevó el mejor crono, tanto de la Q1 como de la Q2, nadie dio como no favorito a uno de los monoplazas de Maranello. Vettel desencadenó todo su potencial y el del SF17-H en el último intento, en una última vuelta que ya es historia, al menos, para él. No olvidará en tiempo la que ha sido su 'pole' número 47, la primera desde Singapur 2015, en la que por menos de una décima dejó atrás no sólo a su compañero Räikkönen, sino también a Bottas.

El gran derrotado ayer fue Lewis Hamilton. El británico ya claudicó con la 'pole' en Bahrein y quería resarcirse en Rusia. Sin embargo, desde el mismo viernes, se dio cuenta de que no iba a tener un fin de semana sencillo. «Sencillamente, no he ido lo suficientemente rápido», se resignaba el cuarto clasificado de esta sesión.

El británico, además de sufrir la derrota por parte de los Ferrari, también hincó la rodilla con su compañero Bottas. «Este cuarto puesto es lo mejor que podía hacer», se resignaba el tricampeón. No le falta razón: el británico sólo plantó cara a sus rivales en el primer sector del circuito, donde fue el más rápido: en los otros dos fue superado con solvencia por sus rivales.

El asturiano: «¡Es increíble!»

Fernando Alonso partía con pocas esperanzas en esta clasificación. El asturiano es consciente de que la carencia de potencia en el motor Honda que monta McLaren, estimada en más de un segundo, le iba a pesar mucho. Su olfato no le falló, ni mucho menos.

Después de pasar a la Q2 con algo de fortuna, gracias a un accidente de Jolyon Palmer, que le permitió mantener el decimocuarto tiempo de la Q1, intentó lograr un tiempo razonablemente competitivo en la Q2. Craso error. En las tres vueltas cronometradas en busca de un buen resultado, no fue capaz de bajar de los 3,4 segundos de diferencia con los mejores, en ese momento Bottas. Por radio, simplemente estallaba. Como tantas otras veces, Alonso mostró su enfado: «¡Es increíble!».

Antes, había dicho que el balance era bueno y que podían estar satisfechos por el trabajo logrado. Fernando saldrá finalmente decimoquinto, con pocas esperanzas de puntuar. Según él mismo, en las rectas se dejan no menos de un segundo con sus rivales, con lo que pelear por la Q3 es un sueño imposible. «Estoy a tope de forma, en mi mejor momento, pero esto es lo que hay», se resignó.

Al lado de Alonso, un puesto por delante partirá Carlos Sainz. El madrileño clasificó en la decimoprimera posición, pero la sanción que le impusieron en Bahrein le hizo perder tres posiciones. Pese a las malas sensaciones del viernes, en Toro Rosso retocaron lo justo del STR12 para que, este sábado, recuperase la confianza. Los puntos son posibles, en sus propias palabras: «Voy a intentar lo de siempre. Hacer una buena salida y a ver qué nos podemos inventar. A la mínima que algo falle delante, un noveno o un décimo debería ser nuestro objetivo».