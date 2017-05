«En 2018 me gustaría estar en un sitio para luchar por el Mundial»

El piloto asturiano Fernando Alonso insiste en que su idea de participar en las 500 millas de Indianápolis no altera su hoja de ruta para el próximo año que no es otra que en el 2018 es seguir vinculado en la Fórmula-1 y sobre todo formar parte de un equipo que le permita «luchar por el Mundial». En unas declaraciones realizadas a la Agencia EFE, Alonso asegura estar a la expectativa de cómo evoluciona el McLaren a corto plazo, y que será después de las carreras de julio cuando se hará una composición de lugar para decidir sobre su futuro. Alonso, que participó en la Ciudad Condal en un acto de concienciación por una conducción responsable, expresó su deseo de que este fin de semana, en el Gran Premio de España, las mejoras que aportará McLaren permita acabar con la sequía que ha llevado a la escudería a no lograr ni un solo punto en las cuatro carreras previas, en las que el piloto ovetense no ha podido terminar ninguna de ellas.

«Cada fin de semana es diferente y hay que ver primero cómo van las cosas en la pista antes de tener una esperanza real. Lo que quiero es que salga un buen fin de semana, de estar entre los puntos», admitió el asturiano que este pasado fin de semana estuvo en La Morgal disfrutando de una prueba del campeonato de España de Karting, que se disputó en el circuito que lleva su nombre. Su ilusión, confiesa, es terminar en el 'Top ten', una posibilidad que no ve descabellada «porque tenemos bastantes cosas nuevas en el coche». Algunas prestaciones, desvela, le permitirán rendir a un nivel superior aunque conservan la interrogante de la fiabilidad: «Veremos sihemos dado con alguna solución».

El exigente objetivo de entrar entre los diez primeros, después de no haber acabado ni una carrera, parece más un deseo que una convicción. «Es un objetivo que me gustaría conseguir, no sólo por nosotros, sino por la afición que está apoyando y es capaz de hacer un borrón hasta lo que hemos hecho y emplazarnos a por el podio y a por la victoria», subraya el piloto asturiano.

«A la afición le da igual los resultados. Están ahí siempre, contagiando su entusiasmo»

«Si las cosas van bien en Indianápolis será un extra, pero no veo ninguna continuidad»

Los seguidores le siguen insuflando ánimos a pesar de que las cosas no ruedan nada bien en el aspecto deportivo. «A veces uno se pregunta ¿Habrán visto las últimas carreras? Pero les da igual, porque quieren contagiarte del entusiasmo, y así lo hacen con Carlos Sainz y conmigo, y acabamos borrando todo lo que ha pasado hasta entonces», ensalza Alonso que admite no obstante que con el arranque actual «cuesta enganchar a la gente» porque «todos echamos de menos ser competitivos».

«Lo que está claro es que todos necesitamos una alegría, un resultado, algo, como lo que ha pasado con las 500 millas de Indianápolis, ya que ha surgido una mínima posibilidad de ganar algo y ha despertado un interés brutal», añade.

El piloto asturiano no pierde la esperanza y está convencido de que el año todavía puede dar de sí: «Podemos hacer pasos y mejoras importantes porque tenemos un coche poco fiable y potente, pero aún espero dar alegrías en la segunda mitad de año». En todo caso, no puede ocultar su ambición y tiene claro que la próxima temporada «me gustaría estar en un sitio para luchar por el Mundial».

Su participación en las 500 millas de Indianápolis se las toma como una mera «experiencia» porque para un piloto de carreras «es un evento especial», pero aseguró que su futuro está en la Fórmula-1. «Si las cosas van bien en Indianápolis será un extra, pero no veo ninguna continuidad», advierte

De su relación con Honda, Alonso precisa que desde que empezó la temporada ha mantenido «bastantes reuniones» en las que el fabricante japonés «ha ofrecido explicaciones hacia dónde se tienen pensado hacer las evoluciones».

«Después de los ensayos muy malos nos mostraron cuáles eran los problemas, las expectativas que tenían y cuáles, sin embargo, han sido las reales, las que estamos teniendo y cuál era el plan a corto medio y largo plazo», detalla al tiempo que admite que la concepción y el diseño del motor se ha tenido que cambiar para corregir una equivocación. Un cambio que no es sencillo, asegura, «porque hay que desarrollar este diseño». Su impresión, comenta, es que habrá una mejora «porque la base es demasiado floja, pero les va acostar tiempo, ya que están demasiado por detrás de la competencia».

A la pregunta de qué le está reteniendo en McLaren, al margen del contrato que vence a finales de 2017, Alonso es taxativo: «El equipo».

«Tengo esperanzas de que las cosas mejoren y a partir de septiembre u octubre estás abierto a cualquier tipo de negociación, ya sea con McLaren o con cualquier otro equipo. La cosa está abierta a cualquier cosa», avisa el ovetense.

Sobre sus planes de futuro, Alonso no quiere dar demasiadas pistas si bien asegura que todo dependerá de la evolución del monoplaza. «Estoy esperando», resume, «no tengo nada claro. Ahora tengo en la cabeza Indianápolis. Hay una serie de carreras seguidas en julio y después del verano sí que habrá tiempo para analizar en lo que ha mejorado cada equipo, cómo es la evolución, ya que se ve si un equipo esta en línea ascendente, sigue plano o descendente. Será el momento para ver qué haré el año que viene. Pero siempre en la F1», concluye.