Vuelo nocturno y entrenos en Indianápolis para el asturiano

Fernando Alonso acabó su primera carrera de 2017, aunque no lo hizo entre los puntos. Las sensaciones no fueron del todo positivas, especialmente después de que el sábado se convirtiese en el protagonista de la parrilla con un impensable y casi heroico séptimo puesto en la salida. El toque con Felipe Massa en la primera vuelta dio al traste con sus opciones de podio, pero él mismo admitió después de la carrera que probablemente tampoco habría conseguido mucho más si no se hubiera producido ese incidente.

«La carencia de potencia del McLaren MCL32 sigue siendo un lastre insalvable, como se vio en momentos en los que no sólo no podía defender su posición, sino que cualquier conato de ataque, incluso con DRS, era infructuoso. En ritmo de carrera no tenemos tanto como los coches de delante y perdimos nuestras opciones detrás de Kvyat. No podemos adelantar en las rectas así, que nos quedamos detrás y la carrera fue más complicada», analizaba tras la prueba.

La mejoría de resultados llegará, en palabras de Alonso, «cuando Honda traiga alguna evolución». Si se cumple el calendario, dicha versión nueva de la unidad de potencia aterrizará en el McLaren para el Gran Premio de Canadá, cuando el piloto español regrese al 'gran circo' después de la disputa de las 500 Millas de Indianápolis.

Hoy estará ya en el mítico óvalo para la disputa de los primeros entrenamientos libres. Fernando centrará todo el protagonismo, ya que nunca se ha visto montado en un monoplaza de la IndyCar compartiendo asfalto con otros coches. Las sensaciones que transmitió en el test individual que hizo, donde además superó el Rookie Orientation Program sin problemas, fueron positivas, pero él mismo admite que aún le queda mucho que aprender.

Está convocado a las 9 hora local de Indianápolis, seis más en España, para reunirse con los responsables del equipo. Desde hoy y hasta el viernes tendrá a su disposición ocho horas diarias para entrenarse antes de que el sábado y el domingo dispute las sesiones clasificatorias. La carrera tendrá lugar el 28 de mayo.