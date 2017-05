Alonso, en el abismo de hacer historia

Fernando Alonso no es el mejor ‘rookie’ clasificado para las carreras de las 500 Millas de Indianápolis, pero sin duda es uno de los mejores: sólo 14 novatos en el óvalo más mítico del mundo se clasificaron mejor que él. Salir desde la segunda línea de la parrilla de Indy no es garantía de victoria, ni mucho menos, pero sí lo es de tener menos problemas para hacerlo. Es una obviedad: cuantos menos coches haya que adelantar, menos probabilidad de accidente. Por eso, el español estaba muy satisfecho tras haber conseguido una quinta posición que recordaba a mejores años en la Fórmula 1: «Es un sueño. Hace 15 días nunca hubiera pensado estar luchando por la ‘pole’. Ahora una semana más de aprendizaje hasta la carrera», escribía en Instagram después de lograrlo.

Para Alonso está siendo un mes inolvidable, pero para los fans también. El Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 casi ha quedado como un ruido de fondo, una competición que habrá que seguir, como ese partido matutino que sirve para calentar antes del partidazo de la jornada. La expectación que ha suscitado su presencia en Indianápolis le ha dado un empuje extra, un ‘punch’ que necesitaba para seguir ilusionándose al ponerse al volante de un coche. Hasta se permitía el lujo de reírse de sí mismo, cuando le cuestionaron que si no tenía miedo de salir a pista tras haber roto un motor: «No temí nada, estoy acostumbrado».

La pregunta del millón: ¿Puede ganar Alonso las 500 Millas de Indianápolis? Quienes le han acompañado en esta travesía, como el veterano Gil de Ferran, que ejerce de entrenador personal del asturiano, tienen claro que sí. La compenetración que ha alcanzado el español con el resto de integrantes del equipo Andretti es total, un entendimiento pleno que deja en muy mal lugar a los gestos que se ven en su box de McLaren. Mientras allí todo son dudas, aquí todo es labor de equipo para llevarles a lo más alto. Alonso sonreía al ver que Rossi y Sato, compañeros de equipo y ex rivales en Fórmula 1, le habían adelantado en la clasificación de Indy. ¿Se habría visto esa sonrisa en el ‘paddock’ de, por ejemplo, Mónaco?

Así que la respuesta a dicha pregunta es evidente: sí, puede ganar. Otro asunto es que lo consiga, pero tiene todo en su mano para lograrlo. Honda (aquí sí) son los más fuertes, y a excepción de Ed Carpenter con un motor Chevrolet, los nipones obtuvieron un pleno total en el ‘Fast Nine’. Además, ya este lunes probaron con los motores de carrera y, vistos los tiempos, están en condiciones de estar arriba.

Aprobado en tráfico

Una de las grandes dudas que no se podrán despejar hasta que no llegue el domingo es cómo se comportará Alonso en medio del tráfico. Los 33 coches que saldrán (Bourdais ya tiene sustituto) al mítico óvalo tendrán el mismo objetivo, evidentemente, que es ganar. Sin embargo, para Alonso es su último disparo en la recámara. Ganar, o al menos optar a ello, lo es casi todo para él, en otra temporada que va a despedir en blanco en la Fórmula 1. Por eso necesita no sólo ser rápido, sino ser también fiable.

Este lunes, en la última tanda larga de entrenamientos libres (duró cuatro horas), llegó a liderar en los primeros compases, y después se dedicó a entender lo que era la competición en sí, ir sobre rebufos, con coches a un lado y otro. Lo hizo a la perfección. Está claro que no ha viajado a Indianápolis para ser un convidado de lujo, o un reclamo publicitario para la competición en Europa. Alonso tiene claro que quiere hacerlo muy bien, y se va a dejar la piel en lograrlo. Como siempre.

Tras unas maratonianas jornadas en la semana anterior a la clasificación, esta será un poco más libre para Alonso y el resto de corredores. Algunos descansarán y otros, como el ‘poleman’ Scott Dixon, aprovecharán para quitarse el susto de encima: el hombre más rápido del domingo fue atracado a punta de pistola horas después de lograr la ‘pole’ en Indianápolis. El jueves llegarán las prácticas de ‘pit-stops’, algo fundamental para conseguir la victoria, antes de los últimos libres del viernes, el llamado ‘Carb Day’. Y el domingo, la madre de todas las aventuras.