Fernando Alonso: «Aún me cuesta adivinar si estoy por encima de los límites del coche»

Fernando Alonso se mostró sorprendido acerca de la gran acogida, «en comparación con otros años», que está teniendo en España y Europa la prueba de las 500 Millas de Indianápolis, en la que no renuncia a pelear por la victoria, aunque tiene claro que todavía le falta «experiencia para los momentos importantes» de la carrera. « Todos en España están esperando al 28 de mayo para ver la carrera. He recibido muchos mensajes en las redes sociales agradeciéndome el mostrarles esta carrera porque no la conocían hasta ahora y les encanta», afirmó Alonso.

El asturiano participará en esta mítica prueba renunciando a disputar el GP de Mónaco de esta semana, que ya ha ganado dos veces, en su búsqueda por una victoria que le permitiera estar un paso más cerca de una atípica Triple Corona en el deporte del motor, emulando a Graham Hill, que fue el único, en 1972, en ganar el Mundial de F-1, la Indy 500 y las 24 horas de Le Mans.