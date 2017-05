Las «buenas sensaciones» de Alonso

Fernando Alonso completó la última sesión de entrenamientos de las 500 Millas de Indianápolis en la misma posición en la que saldrá mañana: quinto. El piloto español, al volante de un Andretti con motor Honda, salió más que satisfecho del 'Carb Day', uno de los días más divertidos en el circuito donde hay multitud de actividades para el público y donde los pilotos se divierten mientras acaban de afinar la preparación para la prueba definitiva.

El español sólo fue superado por el veterano Helio Castroneves, Takuma Sato, Tony Kanaan y Scott Dixon, el hombre de la 'pole'. La hora de entrenamientos se vio interrumpida dos veces, la primera por una inspección de pista (algo muy habitual en entrenamientos) y la segunda por la rotura del séptimo motor Honda en este mes. Los nipones no habían destrozado tantos propulsores en el resto del año, al menos en la Indy, pero coincidiendo con el aterrizaje de Alonso en su territorio, han perdido varios ya. La víctima de este problema fue el simpático James Hinchcliffe, que se tomó con humor lo ocurrido: «Como dirían los ingenieros, esto ha sido la detención involuntaria del motor por motivos aún por estudiar».

El otro español en liza, Oriol Servià, finalizó decimoséptimo, aunque destacó que, como en los libres, sus pensamientos están únicamente en la carrera. Alonso, aunque finalizó quinto, lideró los entrenamientos de este 'Carb Day' durante la primera mitad, hasta la bandera amarilla de 'Hinch' y demostró que está pletórico de ánimo. «Me siento extremadamente feliz con el coche y con la actuación en la última tanda de entrenamientos», valoró el piloto ovetense en una breve conferencia de prensa celebrada en el Indianapolis Motor Speedway.

«Ha habido mucha acción. Dentro de una sesión de una hora pasan muchas cosas y todo está muy comprimido. Ha habido varias banderas amarillas pero hemos probado diferentes cosas. Voy retrasado en detalles pequeños, pero estoy feliz de cómo han ido las cosas», destacó el piloto de Honda, que se tomó con cautela el incidente de Hinchcliffe: «Mientras que ocurra en los entrenamientos, no hay problema».

«Es bueno que suceda mientras nos preparamos. Nos tenemos asegurar de que aprendemos de ello y de que dejamos todo listo para la carrera. No me preocupa. No pienso en ese problema. Estoy seguro de que en la carrera de mañana estaremos al 100%», recalcó.

Favorito en las apuestas

Fernando Alonso parte como uno de los favoritos para llevarse la prueba, según los mercados de las principales casas de apuestas. Su triunfo se paga a 7,5 euros por cada uno jugado, solo es superado en Betfair por Scott Dixon, que saldrá desde la primera línea de parrilla.

Un escalón por debajo del asturiano, se sitúan el australiano Will Power (10 euros) y el brasileño Helio Castranoveses (11 euros), mientras que un triunfo del colombiano Juan Pablo Montoya alcanza los 13 euros.