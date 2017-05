«La historia de Alonso y las 500 Millas trasciende el deporte», dice el director de la Indy

Mark Miles, director ejecutivo de la IndyCar, es un hombre que no entiende los negocios si no es en relación al deporte. Su implicación con la competición va más allá de firmar cheques o cerrar acuerdos comerciales. Es él en persona quien se encarga de que las 500 Millas de Indianápolis sean uno de los eventos deportivos más grandes del mundo. Nadie mejor que él para explicar cómo se produjo el desembarco de Alonso en la mítica prueba.

«No fue mi idea, sino suya. Se puso a pensar cómo podía definir su carrera, dejar su legado de una manera única. Realmente quería ganar la Triple Corona: Mónaco, Indianápolis y Le Mans. Cuando lo oí por primera vez, a principios de año, era una fantasía. Pensaba que no era en serio. Pero contactaron conmigo los responsables de McLaren hace unos dos meses y me dijeron: «Fernando está hablando de esto seriamente», precisó. Después, Fernando Alonso le llamó y le emplazó a conseguirle un equipo ganador. Un proceso que no fue sencillo. Solo pudo conseguirse por la renuncia de Stefan Wilson.

La repercusión del desembarco del asturiano no le sorprende. «Esta es la historia de un atleta de élite, de un piloto que decide hacer algo que no había pasado en muchísimos años. Aceptar este riesgo, con su reputación en juego, para ponerse a otro nivel, es una historia fenomenal. Es algo que trasciende las propias carreras y el propio deporte», profundiza Miles, mientras confiesa su convencimiento de que Alonso puede alzarse con la victoria en la prueba de mañana. «Puede ganar. Está en un equipo que sabe cómo hacerlo», subraya.