Viñales lidera una parrilla sin un favorito claro

Mugello, territorio italiano. El trazado en el que más kilómetros acumulan las Ducati, su circuito de pruebas. El trazado en el que Valentino Rossi fue capaz de ganar ininterrumpidamente desde 2002 a 2008, ambas temporadas incluidas, y que espera ver ganar de nuevo al megaídolo local. El trazado que fue el escenario de la tercera 'pole' del año de Maverick Viñales, que terminó el viernes muy dolorido por una fuerte caída en la que se dañó el brazo izquierdo, un incidente que le afectó en el arranque.

«Estoy contentísimo, porque ayer (por el viernes) después de la caída no estaba al 100%», explicó Viñales ya por la tarde. «Esta mañana me resentía un poco, sobre todo al pasar por esas dos curvas, pero esta tarde me he sentido mejor y en la calificación he podido dar mi cien por cien. Lo tengo un poco inflamado. No me preocupa para la carrera. En el cuarto libre he dado diez vueltas seguidas y me sentía bien, así que no tengo ningún problema. Me molesta cuando se mueve la moto, porque da golpes, pero ha mejorado desde ayer», destacó. El de Yamaha marcó un registro imposible para sus rivales, el primero Rossi, segundo en la parrilla de Mugello después de haber deslizado dudas sobre su estado físico tras el accidente de la semana pasada entrenando.

«Rivales hay bastantes para mañana», reconoció Pedrosa, quinto por detrás de las Ducati de Dovizioso y Pirro. «Parece que Valentino ha enseñado ya las cartas y habrá que estar muy concentrados en una carrera en la que los rebufos serán importantes», añadió el catalán. Y es que se espera que las motos italianas demuestren su poderío en cuanto a potencia en la larga recta del trazado italiano, una ventaja contra la que tendrán que desenvolverse las Yamaha y las Honda. «Al final el ritmo está ahí y si llegas diez kilómetros por detrás al final de recta pues frenas un poquito más tarde y lo recuperas. Se puede, pero el problema es el riesgo, ya que tienes que coger un pelín más para estar con ellos», confesó Márquez, menos lúcido que en anteriores entrenamientos oficiales y que tuvo que conformarse con terminar sexto.