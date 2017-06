McLaren necesita un milagro para mantener a Alonso en 2018

Fernando Alonso ha vuelto a la cruda realidad. Ha dejado en un archivo especial de su memoria la aventura en Indianápolis, de la que no salió tan contento como esperaba, para volver al 'Gran Circo', en el que él actúa como un equilibrista entre el optimismo que necesitan los fans para seguirle, sus propias ansias competitivas y la realidad que apunta a que McLaren lo va a tener muy difícil en Montreal.

La visita de Alonso a la sala de prensa de Canadá tuvo un mismo eje: su futuro. El ovetense dijo que iba a decidir en verano lo que iba a hacer con su destino en 2018, algo que ayer concretó un poco más. y no pintan las cosas bien para quienes querían seguir apoyándole en McLaren. «Si ganamos antes de septiembre, que es cuando tomaré la decisión, seguiré aquí», dijo el asturiano, lo que implícitamente viene a significar que, a día de hoy, su destino está fuera de McLaren.

Esta decisión aún tiene que tomarse teniendo en cuenta diversos factores. Uno de ellos es la decisión en McLaren de buscar un motorista alternativo. Ayer saltaba la noticia en diversos medios, después de que Zak Brown, jefe de McLaren, expresase su hartazgo con la falta de evolución de Honda. La escudería británica ya ha llamado a la puerta de Mercedes, de manera insistente en el último mes, para intentar recuperar su viejo acuerdo. La fecha límite para decidir es el GP de Hungría, ya que quieren empezar a pensar en el coche del año que viene aprovechando el parón hasta Bélgica a finales de agosto.

Alonso está harto de esperar. Las palabras de su jefe y gran valedor tanto en la F1 como en la Indy vienen a expresar una realidad: no aguantan más a Honda. «No puedo decir que esté 100% seguro de lo que haré el año que viene, pero lo que todos queremos es ganar. Zak lo dijo ayer, él quiere ganar. Después de tres años no estamos en esta situación, así que las cosas tienen que cambiar. Me uní a este equipo para ganar, y si no veo que las cosas cambien, que no estamos en una situación competitiva, habrá que cambiar de proyecto», sentenció el asturiano que insiste en que su prioridad es lograr el tercer título.