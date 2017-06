Favoritismo entre interrogantes para Pedrosa

Es lo que está deparando el MotoGP de 2017: entrenamientos con no muchas pistas y domingos de sorpresas, en los que unas marcas sufren más que otras. En Jerez las Yamaha desaparecieron de delante y en Le Mans fue el turno de las Honda. En Montmeló, con una pista extremadamente crítica, sin agarre y bacheada y con temperaturas en torno a los 50 grados, fue Dani Pedrosa el que mejor nota sacó, con la 'pole', pero también con el ritmo de carrera exhibido en el cuarto entrenamiento libre, en un día en el que desde la primera prueba matinal se fueron sucediendo las caídas.

Entre ellas, una del propio Pedrosa, aunque también un par de Álvaro Bautista o las cuatro que acumuló en la jornada Marc Márquez. «No sabría qué decir, porque me dijeron parecido en Italia y luego no me fue bien», apuntó el autor de la 'pole', que prefirió tirar de prudencia después de que fuese el señalado por sus rivales como el máximo favorito. «Es algo que no entiendo: en Mugello estaba el doce, hoy primero y mañana nos puede decir adiós a los demás», expresó muy gráficamente Maverick Viñales, que en Montmeló, trazado donde en 2016 consiguió el récord de la pista, está sufriendo de manera inesperada, hasta el punto de enfocar la carrera como un mero ejercicio de supervivencia.

Muchas caídas

Sobre el papel quedó fuera del grupo de favoritos Valentino Rossi, decimotercero, y muy dubitativo sobre cómo podrá gestionar ese desgaste de los neumáticos en una prueba programada a 25 vueltas. Ahí sí que tendrían que estar tanto Márquez, pese a sus caídas, como Jorge Lorenzo, que logró en Montmeló su mejor resultado en parrilla con Ducati -la de Petrucci estará en la tercera plaza-, en un trazado en el que desde 2004 siempre ha salido desde la primera línea -en tres cilindradas diferentes y con cinco marcas distintas-.

«En casa no te cortas y, si te cortas, mal», declaró con rotundidad Márquez, cuestionado por si las caídas de ayer pueden limitarle hoy. El piloto de Cervera podrá ver antes cómo se desenvuelve su hermano Alex en Moto2, después de haberse mostrado superior a sus rivales en una prueba en la que saldrá desde la 'pole' y con el líder de la general, Franco Morbidelli, sexto y dando muestra de una menor seguridad que en anteriores grandes premios.

En Moto3 el gato al agua se lo llevó Jorge Martín, muy superior en la vuelta lanzada al resto de la parrilla. Juanfran Guevara saldrá segundo, cuarto el líder Joan Mir -confirmó su salto a Moto2 en 2018 con la escudería belga Marc VDS- y quinto Arón Canet.