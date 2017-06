La IndyCar tienta a Alonso para 2018

Fernando Alonso hace tiempo que ya se hartó de esperar a McLaren y sus resultados. El piloto asturiano salió desesperado de su enésimo abandono por culpa de un motor que ya no es que no sea rápido (26 kilómetros por hora menos en la recta con respecto a Vettel), sino que ni siquiera aguanta.

Que a dos meses en McLaren no sean capaces de alcanzar un mínimo de competitividad no es un buen argumento para convencerle y el ovetense medita quedarse en EE UU, donde ya es un auténtico héroe.

Las cifras de Indinápolis hablan de un aumento del impacto de la competición de un 700% con respecto a otros años en todo el mundo, con lo que es normal que quieran capitalizar la figura de Alonso como sea. Por eso le llamaron para saludarle en medio de la prueba de Texas. No podía faltar la pregunta de si se ve compitiendo allí en IndyCar. Y, en lugar de responder lo que dijo hace dos semanas cuando abandonó en el óvalo, sorprendió con un «¿por qué no? No te puedo responder ahora». El escalofrío que debieron sentir los responsables de McLaren al oirlo.