Hamilton habla de su posible retirada y mete presión a Mercedes

Lewis Hamilton afirmó ayer que no descarta retirarse de la alta competición tras finalizar la actual temporada. El piloto británico aseguró que podría ser «un buen cambio para vivir el día, ya que no sé que le va a deparar la siguiente temporada». Sin embargo, Hamilton deja una puerta abierta y asegura que «puedo conseguir grandes cosas con cualquier cosa que me proponga». Una declaración que podría considerarse como una defensa ante la hipotética negociación de Mercedes con el piloto asturiano Fernando Alonso.