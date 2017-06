El coche no da respiro a Alonso y le obliga a abandonar en los libres

Decían por twitter los fans de Fernando Alonso que, como en las comedias de situación de los años 80 y 90, en la que un personaje decía una frase cómica para 'desengrasar' la carga dramática del capítulo, al «engine, engine» sólo le faltaban las risas enlatadas. Alonso volvió a romper este viernes en el circuito de Bakú, que estrena este año la denominación de Gran Premio de Azerbaiyán.

Esta vez no fue el motor en sí, no obstante. Lo que falló fue la caja de cambios que, si bien ya llevaba mucho trabajo encima, no era la parte más débil del monoplaza. Sea como fuere, otra sesión en la que Alonso fue noticia por no acabar, que por hacer un buen resultado. Pese a todo, sorprendentemente en Honda aseguran que ha sido una buena jornada de trabajo. «Ha sido una decepción que Fernando tuviera que detenerse durante los FP2, y desafortunadamente para nosotros ha sido antes de su vuelta cronometrada, pero aun así hemos visto ciertos progresos en la potencia de la unidad de potencia. En general, creo que ha sido un día positivo», aseguraba Yusuke Hasegawa, máximo responsable del motorista japonés.

Alonso estrenó una tercera especificación de la unidad de potencia con la que Honda quiere dar el salto. Según ellos, han obtenido datos «esperanzadores», por lo que pueden dar un salto de calidad (o eso esperan) en las próximas carreras. Pese al abandono, Alonso no cargó las tintas demasiado y al menos se conformó con no haber tenido un accidente como Sergio Pérez.

«El trazado estaba complicado. Los neumáticos principales y de repuesto pierden calor en las rectas largas, así que cuando frenas, de repente se bloquean y sigues recto. Hemos visto a muchos coches salirse, sobre todo porque todo el mundo busca su límite los viernes», analizó el asturiano.