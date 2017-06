El Rallye de Avilés calienta motores

La sala de prensa del Ayuntamiento de Avilés acogió ayer la presentación de la cuadragésimo primera edición del Rallye de Avilés, puntuable para el Campeonato de España de velocidad y regularidad para vehículos históricos, y para el Campeonato de Asturias de velocidad y regularidad. El acto estuvo presidido por la concejala de Deportes Ana Hevia, mientras que en representación del organizador, la Escudería Avilesina, estuvieron presentes el secretario Arsenio Álvarez y el piloto César Palacio.

Ana Hevia se enorgulleció al presentar «una de las pruebas clásicas del verano avilesino, tanto en lo deportivo como en lo social». La edil quiso agradecer «el trabajo de la Escudería Avilesina, pues 41 años son muchos y todos sabemos lo difícil que es llevar a cabo un evento como este». Para la concejala también es importante que «regrese la salida protocolaria desde el Centro Niemeyer», algo que tendrá lugar el próximo viernes a las 20.30 horas.

Por su parte, Arsenio Álvarez, secretario del Rallye de Avilés, agradeció la colaboración de «todos los ayuntamientos que hacen posible la disputa de la competición y también de los patrocinadores». En ese sentido, el dirigente avilesino no ocultó que «cada vez nos ponen más trabas y recibimos menos ayuda, pero seguimos empeñados en hacer la prueba y así vamos a seguir».

Arsenio recordó que «las inscripciones se cierran el viernes -por mañana- y esperamos que el grueso de los inscritos se apunten entre hoy y mañana y alcancemos la cifra de unos cincuenta vehículos». Para el secretario también es una buena noticia el poder realizar la ceremonia de salida en el Centro Niemeyer, pues «es un lugar perfecto para que la gente se pueda acercar y ver de cerca las impresionantes máquinas que participarán en el rallye». En cuanto a los favoritos al triunfo, está confirmada la participación de Cele Foncueva y el secretario no duda en que «estarán los mejores pilotos del Campeonato de España y por tanto el nivel será alto una vez más».

Por último, Arsenio Álvarez le cedió la palabra al piloto de la Escudería Avilesina César Palacio, que atesora un gran palmarés a sus espaldas. Aunque no tiene asegurada su participación, porque «estamos todavía preparando el coche y no sé si vamos a llegar a tiempo», Palacio aprovechó para dar las gracias a «ayuntamientos, patrocinadores y sobre todo a la Escudería Avilesina, pues es muy difícil organizar una prueba de esta dimensión durante tantos años. Los amantes de los rallyes tenemos que estar muy agradecidos».

Cuestionado por los tramos, que se esperan más asequibles para los pilotos si no llueve, al contrario de lo que ocurrió en noviembre, el piloto sonrió. «A mí me gusta más pilotar sobre lluvia, pero es cierto que para la organización y para que no haya sustos es mejor que esté seco, como así parece que será».

Mismo recorrido

Porque lo que funciona es mejor no tocarlo demasiado, los tramos del 41 Rallye de Avilés serán los mismos que los de la pasada edición: El Montico-Villabona, Ferroñes-Corvera, La Lloba y Riberas La Peral, ambos a completar por dos veces. La competición se disputará íntegramente el próximo sábado día 8 de julio, en jornadas de mañana y tarde, y el 7, un día antes, tendrán lugar las verificaciones y la citada ceremonia de salida en el Centro Niemeyer.

Se estima que en torno a las 19.15 llegue a la Plaza de España el primer participante y media hora más tarde dará comienzo la entrega de trofeos. La clasificación final oficial se publicará en torno a las 22 horas, cuando se dará por finalizada una nueva edición del Rallye de Avilés.