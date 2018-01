Antonio García, consejero y aliciente de Fernando Alonso para su debut en Daytona EFE Lunes, 22 enero 2018, 17:15

Amigo, rival y consejero de Fernando Alonso, el madrileño Antonio García es el único español en haber ganado las 24 Horas de Daytona, una competición en la que es veterano y que le ha servido al piloto de McLaren como aliciente para debutar en esta legendaria prueba de automovilismo de resistencia. "Fernando lleva viendo estas pruebas varios años, y el haber yo ganado varias veces con finales de carrera tan bonitos influyó para que Daytona también entrara dentro de sus objetivos", dijo García.

No obstante, al piloto español más laureado de la categoría de "karts" le "sorprendió" la decisión de Alonso de correr en Daytona, con el que se esperaba coincidir en una prueba como las 24 Horas de Le Mans antes que en el circuito estadounidense. "Aunque seas una estrella de la F1, son nuevos retos y son las mejores carreras que puede haber en el mundo. Primero de todo es un corredor nato", afirmó García, ganador de las 24 Horas de Daytona en dos ocasiones: una victoria absoluta en 2009 y una de su clase en 2015.

A juicio del piloto madrileño, fue con las 500 Millas de Indianápolis el año pasado cuando al asturiano "se le abrieron los ojos" y vio el "magnífico y relajado" ambiente que hay en este tipo de carreras, muy distante de la "pequeña burbuja y poco accesible" en la que se encuentran los pilotos de F1. "Se le ven las ganas de correr que tiene en lo que sea. Está claro que le falta experiencia, pero es su año de debut. Se le notará que irá descubriendo muchas cosas a lo largo de la carrera", declaró el piloto de Corvette Racing.

García compartirá asfalto con Alonso pero lo hará en la clase GTLM, una categoría distinta a la de Alonso: "Prefiero no tenerle como rival. Pero si hubiera sido así no hubiéramos tenido ningún problema en luchar uno contra el otro, porque ya lo hemos hecho muchas veces".

Y es que García y Alonso empezaron a correr juntos en 1989, como rivales en el karting, y, tras una década de amistad y duelos compitieron por última vez juntos en las 24 Horas de Montmeló en 1999, la primera ocasión para ambos en la que competían en la prueba reina de la resistencia automovilística, y donde lograron ganar.

A partir de ese momento sus carreras profesionales se separaron, y, mientras Alonso emprendió su camino en la Fórmula Uno, García forjó una prolífica trayectoria en turismos y competiciones de resistencia. "Creo que redirigí mi carrera deportiva muy bien. Mi objetivo era vivir del automovilismo y creo que mi trayectoria ha sido buenísima", dijo Antonio García, que afirmó sentir una "envidia sana" por Alonso. "Al final todo el renombre y el éxito en el motor se lo ha llevado él por todo su éxito en la Fórmula Uno, pero lo que yo más quería es que lo hiciera bien allí", reflexionó.

Ahora sus caminos vuelven a cruzarse en el trazado de Daytona, donde Alonso seguirá algunos consejos de su amigo de infancia. "Incluso si hubiéramos corrido uno contra el otro, le hubiera ayudado también aconsejándolo, o no sé si me hubiera guardado algo", reconoció. No obstante, "la experiencia es algo que no puedes explicar", dijo García, pero se mostró confiado en que Alonso ganará mucha experiencia "en pocas 24 Horas que haga".

Aunque compartir circuito es algo que "le hace mucha ilusión", García querría ir más allá y confesó su deseo algún día de compartir equipo con Alonso en Le Mans o Daytona. "Desde que él se interesó por Le Mans hace varios años, hemos tratado de ver si existe la oportunidad de compartir coche o contrato. Si se da la oportunidad, ambos lucharemos por ella", aseguró el piloto.

Por ahora, García, madrileño de 37 años, se turnará en el pilotaje de un Chevrolet Corvette C7.R con el danés Jan Magnussen y el alemán Mike Rockenfeller. "Tenemos opciones, como más o menos las hay cada año. Es una lucha intensa siempre hasta el final y el abanico de posibles ganadores es muy grande", afirmó el veterano piloto. Asimismo, aseguró que en los días previos a la competición compartirá con Alonso más conversaciones para que pueda "agarrar algo más de información" y contribuir así en Daytona a la aventura del asturiano en las carreras de resistencia.