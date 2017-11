RALLYES DE MONTAÑA De casta le viene al galgo Víctor Abraham abraza a su hijo Gabi tras una carrera. / G. S. El castrillonense Gabi Gutiérrez sigue los pasos de su padre Víctor Abraham y en apenas un año se ha convertido en campeón de Castilla y León SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 23 noviembre 2017, 00:11

Nacido en Oviedo pero criado en Castrillón, Gabi Gutiérrez Siegrist no ha podido empezar con mejor pie su carrera en los rallyes de montaña. De casta le viene al galgo, pues el piloto de 26 años tiene al mejor profesor posible, su padre Víctor Abraham, que compitió hasta 2014 durante 35 años de forma ininterrumpida, con multitud de éxitos en un envidiable palmarés.

La razón de la tardanza a la hora de ponerse al mando del monoplaza es sencilla: «mi padre no quería que me dedicara a esto, y sólo me lo permitió una vez que acabé mis estudios», sonríe Gabi. Finalizada una ingeniería y con plaza fija en el cuerpo de ingenieros del ejército tras superar la oposición, el joven castrillonense dio sus primeras «ocho vueltas» a bordo del que fuese coche de su padre en junio de 2016. Poco más de un año después, ya es campeón de Castilla y León y subcampeón de Madrid. Cosa de genes.

Su debut en las carreteras tuvo lugar en una carrera muy especial, prácticamente en la cual estaba predestinado a participar. Gabi comenzó jugando en 'casa', al inscribirse en la Subida a la Plata 25 años después de su última edición, prueba en la que su padre ejerció como coche '0' y en la que consiguió el triunfo en varias ocasiones. «Era una prueba muy especial, porque yo nací en abril de 1991, justo cuando mi padre ganó la prueba de ese año, dedicándome el triunfo. Me apetecía mucho participar y, aunque a última hora lo dudamos por la lluvia, porque yo nunca había conducido en agua, al final nos animamos y logramos un buen tiempo que nos animó a seguir», explica en plural.

Desde entonces, «como trabajo en Madrid, mi padre viene con el equipo todos los fines de semana y entrenamos». Tras proclamarse recientemente campeón de Castilla y León y subcampeón de Madrid por un punto, el castrillonense mira al nacional. «Dependemos de vender nuestra unidad, encontrar un patrocinador y comprar una mejor. En ello estamos».