Alonso: «200 metros después de salir me dijeron desde el box que apagase»

El español Fernando Alonso (McLaren) sufrió hoy, en la clasificación del GP de Bélgica, el enésimo problema en su monoplaza, ya que nada más salir de su garaje le comunicaron por radio que debía apagar el motor. "Salimos a la crono para entender un poco más de esa anomalía en la telemetría y después de 200 metros me dijeron 'apaga, apaga'. No sé lo que han visto, pero habrá algo mal y tenemos que ver qué ponemos para la carrera", dijo a Movistar Plus tras la sesión.

Lamentó que cada vez descubren "algo nuevo" en el motor y que sea "una moneda al aire" porque en esta carrera el motor de su compañero Jenson Button no ha fallado. "Los mecánicos intentaron ver sin mucho éxito si se podía solucionar ese problema entre la sesión de entrenamientos y la clasificación", indicó el piloto asturiano. "Seguramente si este motor no funciona bien, pondremos el tercero", dijo Alonso, quien vio como su coche era desmontado por completo tras los entrenamientos libres 3 por un problema que se detectó en esta sesión.

Fernando Alonso cree que en lo que reta de temporada "habrá más penalizaciones" por más cambios que deberán hacer en las carreras que restan. "Tenemos que aprender cada vez que nos pasa un error, porque cada vez descubrimos algo nuevo. El motor de Jenson -Button- ha rodado desde el viernes y es exactamente igual que el mío, pero parece que es una moneda al aire", añadió.

Alonso partirá desde la última posición en la carrera belga, ya que, al margen de no poder acumular tiempo en la sesión de clasificación, acumulaba distintas sanciones por los cambios realizados en las distintas partes de su monoplaza que lo habían relegado a la cola de la parrilla.