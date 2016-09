La F1 se traslada a Monza

El templo de la velocidad, el hogar de los tifosi, el único circuito del Mundial donde los pilotos están con el acelerador apretado durante el 80% de la vuelta. está en peligro. Pocos imaginan una Fórmula 1 sin Monza en el calendario, pero Bernie Ecclestone no está dispuesto a perdonar ni un euro de los que tienen comprometidos los responsables del trazado italiano, toda una institución ya no sólo en el país de la bota, sino en todo el mundo.

Por eso, este año tiene un olor un tanto especial. Todo apunta a que, a diferencia de lo vivido en Spa, Lewis Hamilton arrasará en el GP de Italia más especial de los últimos años por el anuncio de retirada de Felipe Massa. El piloto británico no está dispuesto a perdonar ni un punto más de ventaja sobre su compañero Nico Rosberg, que tampoco llega de comparsa al trazado cercano a Milán.

La última carrera europea del año servirá también como revulsivo a Ferrari, que por algo corre en casa, y que quiere quitarse el mal sabor de boca que le dejó lo ocurrido en Bélgica. Las críticas hacia Max Verstappen han arreciado durante toda la semana y pese a que el holandés se niega a cambiar su actitud, tiene claro que va a ser uno de los grandes protagonistas del fin de semana. La pelea entre Red Bull y Ferrari apunta a ser de lo más intensa. Que se prepare Verstappen, porque los tifosi no se lo van a perdonar.

En cuanto a McLaren, Monza no es el mejor circuito que les queda. En un trazado de velocidad pura como este someterán a un buen examen a esos motores Honda que fallaron en Spa (van a usar los mismos, pero arreglados). El objetivo, el de siempre: entrar en la 'Q3' el sábado y entre los 10 primeros el domingo. El reto no será fácil, pero no por ello dejarán de intentarlo. Carlos Sainz, por su parte, celebró este jueves su 22º cumpleaños rodeado de sus compañeros y su familia, y con ganas de seguir demostrando que está en un momento creciente.