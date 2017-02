McLaren desvela el nombre del nuevo coche de Fernando Alonso

Poco a poco se van conociendo más detalles del nuevo McLaren de Fernando Alonso apra la temporada 2017. La escudería británica ha desvelado a través de su cuenta de Twitter el nombre del monoplaza: MCL32. Con esta denominación, se pretende dar un nuevo aire al equipo y romper con la vinculación que tenía el equipo con Ron Dennis, tras su salida del equipo, ya que los anteriores modelos llevana las siglas 'MP' acompañdos de un número.

Lo que sigue siendo una incógnita son los colores que lucirá el monoplaza, que se presentará el próximo 24 de febrero. Con el nuevo coche, McLaren espera dar un paso adelante en una nueva temporada en el que se incorporan nuevas reglas.

2017 is all about change, and our car name is changing too. Ladies and gents, get set for the McLaren-Honda MCL32. #MCL32#ChangeYourNamepic.twitter.com/Q2WJmR4us7