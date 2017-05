Fernando Alonso se vuelca con las jóvenes promesas del karting español

«Todo está transcurriendo con total normalidad, que es lo que se pretende, recuperar esa normalidad», expresan desde la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias (FAPA) sobre las primeras vueltas que dieron al circuito de Fernando Alonso en La Morgal los 108 pilotos que compiten a lo largo de este fin de semana en el Campeonato de España de kárting. Un certamen que apadrinó el bicampeón mundial ovetense de Fórmula-1, que ayer desembarcó en tierras asturianas desde Estados Unidos para arropar a las jóvenes promesas de la disciplina en un momento de división a raíz del trágico accidente de Gonzalo Basurto, fallecido el pasado 23 de abril con apenas 11 años, en el trazado asturiano.

El piloto de McLaren Honda llegó a La Morgal para departir con los niños que participan en la competición y alimentar su ilusión fotografiándose con ellos, además de presenciar las charlas que los jóvenes pilotos reciben dentro del programa competitivo. La visita del ovetense está enmarcada dentro de su ardua defensa a la disciplina del kárting, que ayer volvió a calificar a través de su perfil de Instagram como «la base de nuestro deporte». El ovetense repetirá presencia esta mañana en el complejo deportivo que lleva su nombre para acudir a la presentación del Gran Premio de España junto al presidente de la federación nacional de automovilismo, Manuel Aviñó.

Ambos acudirán a las pruebas del Nacional de kárting en un fin de semana en el que está latente el duelo por el fallecimiento al volante del pequeño Gonzalo Basurto. Un suceso que ha elevado la sensibilidad de algunos padres, que optaron por descartar la presencia de sus hijos en el trazado en el que se produjo ese accidente. La Federación Asturiana de Automovilismo cifra en torno a un 30% el porcentaje de esas retiradas de los inscritos y rebaja el nivel de alerta a la que apunta una información de ‘El Confidencial’, que alude testimonios de los progenitores de los jóvenes pilotos en los que denuncian presiones para que corran este fin de semana en Asturias.

«Aquí no se ha presionado a nadie para que viniera a correr. La propia prueba está en ese porcentaje de niños que finalmente no están», indican fuentes de la FAPA, que recuerdan que la pista es «totalmente segura». «Cuando se investigó el accidente, se vino a hacer un análisis del accidente, no de la pista», reiteran desde la federación asturiana de automovilismo, un organismo que profesa «el máximo respeto y admiración» hacia la familia de Gonzalo Basurto «por su comportamiento» tras el accidente y su decisión de no asistir a La Morgal para recibir el homenaje que se había programado rendir al malogrado niño burgalés hasta que se consiga la unidad del colectivo. «Lo hacen porque no les gusta un ambiente que es precisamente el que queremos evitar», subrayan desde la FAPA.