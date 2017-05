Mónaco reclama su protagonismo

Dos de las tres carreras más importantes del mundo coinciden, como cada año, en el mismo domingo. El Gran Premio de Mónaco y las 500 Millas de Indianápolis llevan tiempo celebrándose a la vez, pero nunca antes habían competido entre ellas por ver quién iba a ser más emocionante. La decisión de Fernando Alonso y McLaren de ‘ponerle los cuernos’ a la cita del Principado ha puesto en jaque a la organización del ‘gran circo’, que no sólo ha perdido a uno de sus pilotos de más tirón y con mayor peso específico en el ‘paddock’ para este fin de semana, sino también a numerosos periodistas (se estima unos 15 de los que cubren el Mundial no irán a Mónaco para viajar a Indy, y otro tanto que será sustituido por eventuales).

La vorágine mediática y deportiva que ha supuesto la presencia de Alonso en Indianápolis ha abierto al gran público los ojos a otro tipo de competición, y a este le ha venido muy bien esta suerte de campamento de primavera. Las opciones del español en Indianápolis contrastan radicalmente con las que tiene el equipo que le paga el resto del año en Mónaco.

Entre el circuito de Indianápolis y el de Mónaco hay una distancia aproximada de 7.600 kilómetros, pero entre las dos carreras que se van a disputar allí hay mucho más. La efervescencia por Alonso ha hecho que caiga a un segundo plano la cita de Montecarlo, que otrora era la prueba que cualquier piloto de automovilismo habría querido disputar.

Quien mejor lo puede decir es un corredor que no ha disputado ninguna de las dos, ni Indianápolis ni el GP de Mónaco, pero que sabe lo que es triunfar en el mundo del automovilismo. El argentino José María ‘Pechito’ López estuvo muy cerca de la Fórmula 1 a principios de esta década, pero no llegó a cuajar. Por eso se buscó la vida en otras competiciones y triunfó: se proclamó tres veces campeón del mundo de turismos, el WTCC, y actualmente compagina su participación en la Fórmula E con el Mundial de Resistencia, donde corre para Toyota.

En una entrevista al portal Motor.es, ‘Pechito’ respondió a la pregunta: ¿qué le parece la decisión de Alonso? «Me es difícil entenderlo. Yo, como piloto, daría lo que fuera por llegar a la F1 y correr. Me es muy difícil ver a un piloto que deja de lado eso porque no se da cuenta de que hay muchos pilotos que le gustaría estar en su lugar», respondía, sincero, el argentino.

En esta línea se muestran, al menos oficialmente, todos los pilotos que sí van a estar este fin de semana en Mónaco. De puertas hacia afuera, ninguno se va a ir a hacer otra carrera en lugar de la cita del Principado. Las 19 curvas más famosas del Gran Circo requieren un paso delante de sus pilotos, de la gente que realmente debe demostrar por qué la Fórmula 1 sigue siendo el pináculo del automovilismo mundial.

El regreso de Button

La pelea entre Sebastian Vettel y Lewis Hamilton va a copar el protagonismo arriba. El británico llega pletórico de confianza a uno de sus circuitos fetiche, donde ha ganado ya dos veces, y donde además puede igualar la histórica marca de las 65 poles que logró su ídolo, Ayrton Senna. Hacerlo en Mónaco sería un logro con sabor especial: no en vano fue aquí en 1988 donde logró la que muchos consideran como la vuelta individual más perfecta hecha en la historia del automovilismo. Tendrá que superar al alemán, líder del campeonato con 12 puntos de ventaja, y que quiere salir del Principado al frente.

Más allá de la lucha arriba, el factor Alonso tendrá su eco directo en la parrilla: Jenson Button volverá este jueves a montarse en un coche del equipo que dejó el año pasado para retirarse, con el objetivo de hacerlo no sólo bien, sino mejor que su excompañero. Sólo tiene un tiro para demostrar que su puntería se mantiene intacta.

Visto de dónde vienen, puntuar para McLaren sólo se puede lograr en trazados como el de Mónaco, y por eso Button deberá demostrar que no está oxidado. Pese a ello, no tiene presión extra. «Estoy relajado y emocionado. Es genial volver, y siendo Mónaco es especial, donde ya he ganado anteriormente. Tengo muy buenos recuerdos aquí, y estoy emocionado pero no siento presión», afirmaba en su vuelta ante los medios de comunicación.

La acción en pista arranca, como cada año, este jueves. Como es tradición, los libres se disputarán una jornada antes de lo habitual, el viernes se celebrará el popular ‘Amber Lounge’ donde los pilotos desfilan como modelos… Pero todos tendrán una mirada puesta en Indianápolis. Uno de los suyos quiere hacer historia.