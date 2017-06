Alonso: «Si ganamos antes de septiembre seguiré en McLaren»

"Si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto". Así de contundente se ha mostrado Fernando Alonso sobre su infructuosa andadura con McLaren. El piloto español se da de plazo hasta septiembre para adoptar una decisión definitiva sobre su futuro en la Fórmula 1, pero ha sido claro: o gana o abandonará la escudería.

"Tenemos que ganar. Si ganamos antes de septiembre, que es cuando tomaré la decisión, entonces me mantendré aquí. No sé lo que haría, en septiembre ya lo pensaré", ha manifestado en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Canadá, que se disputará este fin de semana.

"Nunca se sabe, no puedes estar seguro al cien por cien de lo que voy a hacer en junio, pero todos queremos ganar. Zak (Brown) ya habló ayer del problemas con Honda, él quiere ganar y que McLaren esté en la lucha por el título. Si en tres años no estamos en esa situación las cosas tienen que cambiar, lo mismo para mí que para el equipo. Si las cosas no cambian, hay que cambiar de proyecto. Pero hasta que no me siente conmigo mismo después del verano no puedo decir que esté seguro al cien por cien. Estoy muy abierto en esta decisión que tomaré después del verano", ha abundado. Palabras que dejan claro que la pertenencia del asturiano en McLaren puede estar tocando a su fin.

El piloto español ha asegurado que la marca del motor no será determinante a la hora de escoger su rumbo. "Que el motor sea Honda o Mercedes, no influirá en mi decisión", ha sostenido, poniendo como única condición para continuar en McLaren que su monoplaza sea capaz de ganar. "Si ganamos antes de septiembre me mantendré aquí", ha insistido. Un horizonte que se antoja harto complicado, teniendo en cuenta que Fernando Alonso no ha logrado sumar ningún punto en las seis carreras disputadas hasta la fecha.