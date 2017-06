El golpe intencionado de Vettel a Hamilton durante la carrera

De la enorme tensión que se ha vivido en las primeras vueltas del GP de Azerbaiyán no se ha librado nadie. Ni siquiera Lewis Hamilton pese a su posición privilegiada en la parrilla. El piloto británico ha tenido un curioso pique con Sebastian Vettel con el coche de seguridad en pista, precisamente un momento donde debía imperar la tranquilidad.

Hamilton se encontraba encabezando el pelotón de coches y calentando neumáticos con Vettel a su zaga cuando ha frenado más de la cuenta y el Ferrari del alemán le ha embestido.

Vettel ha reaccionado con furia, poniéndose a la par del Mercedes y golpeando al monoplaza de Hamilton lateralmente.

Los comisarios de carrera tomaron nota del incidente y sancionaron a Vettel con un «stop and go», una parada de diez segundos en el pit lane y tres puntos perdios en el carnet.

El duelo entre ambos continuó después de la carrera. «El líder es el que da el ritmo, pero frenar tanto en una curva así…» dijo Vettel. «Creo que no era necesario. La F1 es para hombres y no era necesario eso, dañó mi alerón, así que no era la forma de hacer las cosas. No tenía sentido hacer eso».

Y Hamilton respondió: «Si quiere comprobar si soy un hombre, lo podemos hacer fuera de la pista». Duelo de gallitos.