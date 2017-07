Alonso pide a McLaren cambios urgentes

Fernando Alonso se quedó, otra vez, fuera de carrera por culpa del motor Honda de su McLaren. El piloto asturiano estaba notablemente enfadado, ya no tanto por el abandono en sí, sino por la inoperancia de su equipo a la hora de tomar decisiones. Por eso, ha urgido a los responsables de la escudería británica a tomar una decisión.

“Depende de ellos, pero definitivamente cuanto antes tomen una decisión, mejor preparación tendrán para el próximo año, así que supongo que intentarán tomarla cuanto antes. Obviamente, yo apoyaré la decisión que tomen”, señaló ante los medios el asturiano. McLaren está negociando con Mercedes para volver a llevar sus unidades de potencia, pero antes deben deshacerse de Honda.

En cuanto a la carrera en sí, Alonso admitió que este “es un retiro de esos que duele un poquito menos, siempre dentro de lo que duele no poder acabar la carrera”, porque no estaba peleando por los puntos. “Van cuatro o cinco Grandes Premios rozando el top ten, la zona de puntos, rozando la Q3, y aquí fue un fin de semana parecido, pero la fiabilidad sigue siendo una de las cosas que tenemos que mejorar”, pidió al equipo de manera pública.

La cita de Hungría será una nueva oportunidad para el asturiano, aunque no espera grandes resultados. “Tampoco es que vayamos a revolucionar las posiciones o el campeonato. Sabemos que hay dos Mercedes, dos Red Bull y dos Ferrari, por tanto, el séptimo es la primera posición a la que se puede optar, y aquí estábamos octavos o novenos en la Q3”, recordó.

Sainz estalla contra Kvyat

Sainz tuvo que abandonar / Efe

A ningún piloto le gusta abandonar una carrera, pero aún menos cuando ese abandono lo provoca su compañero. Es lo que le pasó a Carlos Sainz, que estaba notablemente enfadado cuando se vio obligado a acabar su participación en el GP de Gran Bretaña a las primeras de cambio. “Le podéis decir a Kvyat que ha hecho un buen trabajo”, se lamentaba por radio.

Algo más calmado, en los micrófonos de Movistar+, afirmaba que iban a lavar los trapos sucios en casa. “Creo que es algo que se debe quedar a nivel interno. Este tema no merece la pena discutirlo en los micrófonos porque no va a ayudar a ninguno, así que se quedaré en dentro del equipo”, destacaba, antes de centrar sus pensamientos en la siguiente cita del campeonato.

“No queda otra que pensar en Hungría. Soy optimista, creo que hoy se podía haber hecho una buena carrera aunque estoy viendo que no están pasando muchas cosas. Obviamente, me gusta correr en Fórmula 1 y retirarte en la vuelta 1 por un problema ajeno a ti no le gusta a nadie, pero esto son las carreras", se resignaba.

Sainz lleva dos abandonos consecutivos, justo cuando más se está hablando de su futuro, y espera que en el Hungaroring pueda darle la vuelta a la situación.