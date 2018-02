Entrenamientos Alonso: «El motor Renault no es un experimento» Fernando Alonso, rodando con su monoplaza. / José Jordán (Afp) El asturiano acabó el primer día de test de pretemporada con bastantes menos vueltas de las que esperaba, pero con la certeza de que el cambio de Honda a Renault ha sido una muy buena noticia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Lunes, 26 febrero 2018, 20:11

Fernando Alonso acabó el primer día de test de pretemporada con bastantes menos vueltas de las que esperaba, pero con la certeza de que el cambio de Honda a Renault ha sido una muy buena noticia para McLaren. En una multitudinaria rueda de prensa en el motorhome de McLaren, el asturiano admitió que ya no le asusta nada.

«Hemos pasado por decepciones a ilusiones, dependiendo del año. Este año es estable y veremos lo que pasa. No tengo es ninguna razón para no creer que no vayamos a ser competitivos porque McLaren es, si no el mejor, uno de los mejores equipos de la historia de este deporte. Sabiendo el chasis que teníamos el año pasado y la prestaciones que teníamos el año pasado, no veo ningún motivo para no ser competitivos en éste», afirmó, muy seguro de sí mismo. Y buena parte de esa competitividad pasa por un motor Renault, que «no es un experimento». Buen recado a Honda.

Otro recado ha enviado a la prensa, allí convocada, por el trato que han hecho sobre el accidente que tuvo por la mañana. «Esto no es radiar cada minuto, como pasa en el fútbol. Al salir de la ‘chicane’, vi que había algo e iba a aflojar en la recta y preguntar a ‘boxes’ si iba pinchado, y cuando me di cuenta ya estaba marcha atrás y entrando en la gravilla. Ahí perdimos un poco tiempo, pero al final encontramos la solución», zanjó.

Más allá del incidente de la rueda, las sensaciones son muy positivas de inicio. O al menos «diferente respecto a los últimos años», en palabras de Alonso. «Tenemos que hacer un invierno con sus pautas, con su programa establecido, intentar entender el coche lo mejor posible y ponerlo en una configuración que sepamos que funciona», ansía el español, que volverá a montarse en el MCL33 el miércoles.