Alonso, sobre Vettel: «Su coche estaba tocado, iba en clara desventaja»

Como marcar penalti a un portero con una mano a la espalda. Así se sentía, más o menos, Fernando Alonso a la hora de explicar el adelantamiento que hizo sobre Vettel a falta de dos vueltas para el final, y que le valió para atar una valiosa séptima posición final.

El asturiano, al contrario que sus fans más acérrimos, restó valor a pasar a Vettel, que suficiente tenía con aguantar en pista después del golpe que le dio Max Verstappen. «Su coche estaba tocado. Tenía problemas de dirección, estaban en clara desventaja e iba perdiendo cada vez más», dijo, pese a lo cual ni siquiera lo tuvo fácil, ya que aún el déficit de potencia con respecto al Ferrari es notable. «Vi que en la recta iba a ser imposible adelantarle. Incluso con el DRS no conseguía pillarle, así que pensé que en la primera curva que pudiera lo intentaba por dentro y a la primera salió bien», se congratuló el español. «Es para estar contentos. Séptimos, y puntuando en las tres carreras», resumió.

Alonso destacó que es en el momento clave donde dan lo mejor de sí, pero aún les falta apretar en los días previos. «Las carreras son los domingos, no los viernes ni los sábados y los domingos intento hacer el mejor trabajo posible. Estamos cumpliendo, aunque nos falta velocidad. Somos conscientes de ello y nos entristece no poder dar a los aficionados los resultados que queremos. Ojalá lleguen pronto», deseó.

«Una carrera positiva» para Carlos Sainz

No fue la mejor carrera de Carlos Sainz, pero tampoco la peor. El noveno puesto permite al madrileño volver a los puntos, si bien su compañero Nico Hülkenberg le arrasó durante todo el fin de semana. El sexto puesto del alemán (se quedó a menos de un segundo de ser quinto) fue la culminación de un fin de semana brillante para él y sólo correcto para el español.

Pese a ello, Sainz estaba contento al finalizar la cita de China. «Por lo general, una carrera positiva. He hecho una buena salida, adelanté a Pérez y a Hülkenberg. Luego fui a por el Red Bull y me echó hacia afuera. Una pena, porque esto me hizo perder la posición con mi compañero. Después de la segunda parada he salido un poco atrás, no sé por qué he salido por detrás de los Haas y de Alonso. Tenía rueda blanda para poder adelantar pero como llevaban el DRS no pude pasarlos. Destrocé un poco mis ruedas y cuando intenté sobrepasar a Vettel y a Alonso no tenía goma», resumió tras la prueba.

Sainz está teniendo problemas con la gestión de los neumáticos, un factor que estudiarán para las citas europeas. «No sé por qué degradamos tanto las ruedas delanteras. En Baréin desgastamos demasiado las traseras. El RS18 trata mal las ruedas y es algo que tenemos que trabajar. No me siento muy cómodo, así que hay que investigarlo», pidió públicamente.