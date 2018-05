Alonso: «La realidad es que hemos vuelto a tener problemas»

Fernando Alonso no podía ocultar su malestar por quedarse fuera de carrera por primera vez en este 2018. El piloto asturiano se quedó tirado en la vuelta 53 de la sexta prueba de la temporada, esta vez por culpa de un problema en la unidad de potencia Renault de su McLaren.

«Ha sido algo de motor o algo de la caja de cambios. La realidad es que hemos vuelto a tener problemas», resumía el asturiano, que también relató la impotencia que mostró el equipo a la hora de arreglar el problema. «Hicimos algunos cambios de sensores para ver si lo recuperábamos, pero el coche se paró. Se quedó en quinta marcha, no podía ni bajar ni subir. Por eso dije lo de la caja de cambios, pero supongo que será un poco de todo», se resignó.

Alonso asegura que se veían en condiciones de volver a puntuar. «Hubiésemos quedado séptimos. Salimos séptimos y si no hubiéramos tenido ningún percance hubiésemos acabado séptimos. Estábamos octavos en ese momento porque Nico Hülkenberg tenía que parar. Hubiéramos asegurado una séptima plaza, que significan buenos puntos, pero hoy no pudo ser, no se ha dado. No tuvimos la fiabilidad necesaria, pero habrá una próxima carrera», dijo el español, que intercalará su preparación de Canadá con la de las 24 horas de Le Mans.