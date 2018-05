Gran Premio de España Alonso: «Creía que iba a ser imposible puntuar» El McLaren de Fernando Alonso, rodando sobre el trazado de Montmeló. / Alejandro García (Efe) El español acabó octavo, su peor resultado del año, pero se mantiene como uno de los tres que siempre ha puntuado DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Domingo, 13 mayo 2018, 20:05

Fernando Alonso cuenta las carreras de 2018 por carreras puntuadas, pero no ha sido fácil mantener ese pleno. De hecho, en las primeras vueltas del GP de España estuvo a punto de quedarse atrapado sin posibilidad de alcanzar otro 'top 10', que al final sí llegó.

«Creía que iba a ser imposible conseguir puntos, por lo que la octava posición me deja un sabor de boca estupendo. Quinta carrera consecutiva que sumamos puntos. Son cuatro puntos más al bolsillo. Llevábamos años ya sin puntuar aquí, con muchos problemas mecánicos. Hoy por lo menos la afición ha visto como hemos podido terminar la carrera y nos han visto luchar hasta la última vuelta. Insisto, terminamos con buen sabor de boca, sumando puntos en todas la carreras», dijo.

No fue una carrera sencilla, porque se dio cuenta muy pronto de que no iba a poder hacer mucho más si no llegaba la lluvia. «Había algunas curvas en las que había sol y otras curvas en las que parecía una película de miedo con el cielo totalmente negro. Hubiera venido bien la lluvia para poner un poco de picante a la carrera, pero no llegó al final», relató un Alonso que admite estar satisfecho por los «pasitos adelante» que están dando. «Hemos recuperado este terreno con algunos de los equipos potentes, pero vemos como Mercedes, Red Bull y Ferrari siguen en otra liga», admitió el español.