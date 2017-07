Un Hamilton perfecto acecha el liderato

Cuando a Lewis Hamilton le confirmaron el sábado que tenía la pole, sabía que iba a llevarse la victoria del domingo. Era una sensación fiable, casi una certeza, visto el rendimiento mostrado en las sesiones de entrenamientos libres. Ni la amenaza de lluvia, que se quedó en eso, impidió que el británico conquistase una de sus carreras más dominantes de los últimos tiempos. Fue líder de principio a fin, sin temer por unos neumáticos que, a la postre, hundieron a Ferrari.

Más información Alonso pide a McLaren cambios urgentes

Y es que, aparte de la buena (pero previsible) remontada de Bottas, los protagonistas fueron los coches de rojo, en este caso negativos. Tras una carrera anodina en la que hubo entre poca y ninguna emoción por la victoria, a falta de diez vueltas, todos los aficionados se levantaron de sus asientos al ver que los monoplazas de Ferrari fallaban. El primero fue Kimi Räikkönen, que vio cómo sus neumáticos superblandos se hundían, primero, y después pinchaban. En la escuadra italiana se encendieron las alarmas, porque veían que ese problema podía reproducirse en el coche del líder del Mundial, como así fue. Vettel, que estaba peleando por mantenerse por el podio, padeció un pinchazo que le mandó demasiado lejos de los puestos de arriba, y que casi le cuesta el primer puesto de la clasificación general.

El enfado de Ferrari era notable, como no podía ser de otra manera. Dos pinchazos con apenas dos minutos de diferencia levantaron las iras del equipo italiano, especialmente cuando vieron que podía peligrar el liderato de Vettel. Aunque slavaron el podio de Räikkönen, ya han confirmado que van a investigar lo ocurrido apra que en Hungría, dentro de dos semanas, no ocurra lo mismo ni algo similar.

Aunque no fue una carrera para recordar por su emoción, sí hubo pilotos que sacaron el máximo de sus cualidades para dejar datos que demuestran en qué situación se encuentra en el actual ‘statu quo’ de la parrilla. Daniel Ricciardo salió desde el fondo de la parrilla debido a las penalizaciones, pero demostró que es uno de los corredores más en forma. Su quinto puesto final, propiciado en parte por una estrategia perfecta, no sólo le convierte en uno de los pocos que ha pisado el ‘top 6’ en las últimas carreras, sino también en el único que parece aguantar el ritmo de los Mercedes y los Ferrari, ya que su compañero Max Verstappen, aún acabando este domingo, sigue sin encontrar ese buen ‘feeling’ que transmitió el año pasado.

La carrera arrancó con problemas y malas noticias para los intereses españoles. Carlos Sainz fue embestido por su propio compañero, Daniil Kvyat, y vio cómo sus opciones y esperanzas de puntuar en un fin de semana muy complicado se quedaban en la cuneta. El madrileño, como es normal, no estaba nada contento con su vecino de box, máxime en un momento en el que Red Bull les está mirando a los dos con lupa para pensar qué hace con ellos en la próxima campaña.

Si la de Sainz fue una acción fortuita y producto de la mala suerte, lo que le ocurrió a Fernando Alonso no por menos esperado o conocido fue menos doloroso. El piloto español se quedó fuera de la prueba británica en la vuelta 34, después del enésimo alarido de “no power, no power”. Las opciones de McLaren tampoco fueron mucho mejores durante esa mitad de prueba en la que duró en pista. En un trazado tan técnico y competitivo como Silverstone (con zonas lentas y rápidas por igual), el MCL32 mostró más carencias que virtudes. Tras una salida sin muchos alardes, que además pronto se vio cortada por el coche de seguridad, Alonso no tuvo muchas opciones de pisar la zona de puntos en ningún momento.

La cita de Hungría en quince días va a suponer un punto de inflexión. La tercera evolución de la unidad de potencia Honda ha dado buenos resultados, al menos mientras ha estado en pista, por lo que aún queda por ver si cuando se solventen los problemas de fiabilidad, esas buenas sensaciones se convierten en buenos resultados.