«Me gustaría ganar la prueba, pero lo tengo muy difícil» El coche de Dani Sordo padre dio el susto. / MARIETA Antonio Sainz, hermano de Carlos, asume que su Porsche tiene «pocas opciones desde que llegaron al campeonato los 4x4 turbo» S. MENOR avilés. Sábado, 8 julio 2017, 03:40

El líder del Campeonato de España de velocidad pre81 y hermano del campeón mundial Carlos, Antonio Sainz, participará un año más -y ya van muchos- en el Rallye de Avilés, una prueba de la que se declara admirador. «En Asturias hay muy buenas pruebas, tramos muy bonitos y para mí es un placer estar aquí otra edición más», explicaba ayer desde la zona de asistencia ubicada en párking del polideportivo del Quirinal, justo antes de entrar a las verificaciones.

El mayor de los Sainz -su sobrino es piloto de fórmula 1- ve complicado conseguir el triunfo, si bien le gustaría, pues «llevo muchos años corriendo aquí y siempre he estado en los puestos altos, pero nunca me he ido con la sensación de haber hecho un rallye perfecto. Siempre me ha faltado algo». Y es que para el madrileño «las características de mi coche -un Porsche Carrera RS 3.0- se adaptan peor a este tipo de rallyes que los 4x4 turbo», en referencia a los Ford Sierra Cosworth 4x4 que maneja el equipo avilesino Past-Racing. «Desde su entrada en la competición suelen ser los favoritos», explica.

En cuanto a los tramos, el piloto de la Escudería Madrid Históricos prefiere correr «en seco» y en superficies con «poca grava. Es lo que mejor le viene a mi coche», algo que se contrapone a lo ocurrido la pasada edición. «Sobre mojado fue una prueba muy complicada para mí en noviembre».

Cerca del box de Madrid Históricos se ubica la zona de asistencia del equipo avilesino Past-Racing, inconfundible por sus colores y dimensiones. A imagen y semejanza que lo realizado en ciclismo con MMR, los esfuerzos de Daniel Alonso dentro del automovilismo en los últimos años están recibiendo cada vez más frutos y reconocimiento a todo los niveles. El avilesino, que correrá una vez más con un coche espectacular aunque sin apenas rodaje, intentará dar la sorpresa ante su compañero Cele Foncueva.