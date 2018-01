Entrevista Loeb espera hacerlo todavía «un poco mejor» en 2018 Sebastien Loeb, en el podio en 2017. / Afp El piloto francés fue segundo en la pasada edición del Dakar, que se le resiste tras 9 títulos de WRC AFP/COLPISA, ALEXIS HONTANG París Miércoles, 3 enero 2018, 18:01

Sebastien Loeb (Peugeot) declaró a la AFP que confía en hacerlo «un poco mejor» respecto a su segundo puesto del año pasado, en su anterior participación en el Dakar, el mítico rally-aventura, cuya edición de 2017 empieza en Lima el sábado, y que nunca ha conquistado el nueve veces campeón del Mundial de rallies (WRC).

Pregunta: Terminó noveno en su primera participación en 2016 y luego segundo en 2017. ¿Este va a ser su año?

Respuesta: Ya veremos. Siempre es difícil hacer un pronóstico con el Dakar, ya que hay muchos parámetros que entran en juego, tantos factores que pueden decantar la balanza de un lado o de otro. Lo vimos el año pasado, cuando pudimos pelear ahí arriba. El objetivo claro es repetir lo mismo, pero un poco mejor.

P: La victoria en esta prueba se le continúa resistiendo. ¿No es un poco frustrante después de haberlo ganado todo en el Mundial de rallies?

R: Sí, sí. Pero es diferente. No es sólo velocidad pura. No sólo es una cuestión de pilotar, también está la navegación. Hay muchos otros parámetros que entran en juego. Claro que me gustaría ganarlo, veremos qué pasa este año.

P: ¿En qué ha progresado en un rally aventura como éste?

R: He ganado ritmo. El año pasado nos dimos cuenta que el objetivo no es siempre ir lo más rápido posible. A veces hay que tener un poco de paciencia, tomarse un tiempo, dejar tiempo para que el copiloto asegure el camino correcto antes de volver a atacar. Al principio iba más rápido, demasiado rápido. Daniel (Elena, su copiloto) ha mejorado mucho en la navegación ya que es algo que era también nuevo para él.

P: ¿Qué le parece el recorrido de este año?

R: Es complicado. En mi primer año había muchas especiales tipo WRC, en el segundo un poco menos y en éste todavía menos. Será un recorrido realmente tipo rally travesía, en el cual mi experiencia de piloto WRC no me va a servir de gran cosa. Será sin duda más difícil para la navegación, para el ritmo de pilotaje fuera de pista.

P: ¿El nuevo reglamento va a cambiar la jerarquía entre los constructores?

R: El pasado año estuvo ya muy reñido en pista. Un Toyota bien conducido iba ya más rápido que nosotros. (El nuevo reglamento) les quita 100 kg y a nosotros nos añade 50. Además de nuevos neumáticos para ellos. En lo que es rendimiento puro, va a ser complicado. El Dakar es una carrera de dos semanas, no sólo el rendimiento puro importa.

P: ¿Cuáles son los puntos fuertes del nuevo Peugeot 3008DKR Maxi?

R: La estabilidad. Que sea más ancho puede penalizarnos un poco en los caminos muy estrechos, pero de manera general es más estable, nos da más confianza en la deriva. Podemos permitirnos atacar con más confianza. Y en amortiguación es un poco mejor. Ese era un poco nuestro defecto, había mucho movimiento, el coche se movía en todos los sentidos, ahora se fija mejor, que es algo que no está nada mal.

P: Peugeot va a retirarse después de esta edición. ¿Será su último Dakar?

R: Por ahora, sí. Pero hace cuatro años no sabía que iba a correr el Dakar. No hago planes. Me he comprometido en rally cross con Peugeot y la prioridad será esa.