FÓRMULA-1 McLaren oculta su optimismo El equipo de Fernando Alonso, que se encuentra en EE UU, ha completado más rápido de lo esperado la integración del motor Renault AGENCIAS MADRID. Sábado, 30 diciembre 2017, 00:22

Pasan los días y el optimismo crece en el seno del equipo McLaren. Atrás quedan los problemas de adaptación al motor Honda y la decepción continua que ofrecía el propulsor japonés. La primera impresión llegada de la fábrica de Renault es muy buena y la asociación con el monoplaza se ha completado más rápido de lo esperado.

«El proceso de integración no ha sido más largo que con Honda. Renault está acostumbrado a trabajar con varios equipos y están organizados. La integración ya está totalmente completada a día de hoy. Los diseños del chasis y del motor están bien integrados y ahora solo se trata de desarrollar el rendimiento del coche», explica Eric Boullier, director de la escudería británica, en declaraciones a la revista 'Racer'.

Ese proceso inicial que suele ser complicado se ha resuelto sin más problemas que los habituales, lo que hace que el dirigente sea optimista para el futuro. «Es mejor no decir nada para no crear falsas expectativas que puedan molestar a alguien. Creo que debemos guardar esa emoción para nosotros y mostrar el resultado en la pista el próximo año», explica.

Aun así, Boullier no pudo esconder que en el equipo hay grandes esperanzas en el binomio formado con Renault y que están ansiosos porque llegue ese primer gran premio de 2018 en Australia. «Todo el mundo en McLaren está impaciente porque llegue la carrera de Melbourne, donde Red Bull debe ser nuestra referencia», señaló.

Primeros tests en Daytona

Mientras, su piloto Fernando Alonso ya se encuentra en Estados Unidos, donde pasará la Nochevieja y el año nuevo, para adaptarse a la meteorología americana y realizar los primeros test de cara a la prueba de Las 24 horas de Daytona. En concreto, los planes del asturiano es entrenarse con su nueva montura del 5 al 7 de enero en los llamados Roar Before The Rolex. Posteriormente, el 23 de este mismo mes, participará en la clasificación, que no tiene nada que ver con la Fórmula-1 ya que su trascedencia, dada las características de esta prueba de resistencia, están condicionadas por la duración y diseño de Las 24 horas de Daytona.