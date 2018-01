Automovilismo Alonso, confirmado para las 24 horas de Le Mans Fernando Alonso correrá las 24 Horas de Le Mans / Efe El español competirá en la mítica prueba en junio y además compaginará los Mundiales de Fórmula 1 y de Resistencia DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO Madrid Martes, 30 enero 2018, 19:14

McLaren, primero, y Toyota, minutos después, lanzaron sendos comunicados en los que confirmaron la gran noticia: Fernando Alonso disputará las 24 horas de Le Mans. El piloto español más exitoso de todos los tiempos en Fórmula 1 cumplirá su gran sueño de disputar la llamada “carrera más grande del mundo”, y lo hará con un caballo ganador, una Toyota que parte con gran ventaja para la cita de junio tras rozar dos años consecutivos la victoria. Sin Porsche, que se retiró a finales del año pasado, ni Audi, que lo hizo un año antes, el equipo nipón cuenta con todas las papeletas de favorito para alzarse con la victoria. Esta vez va con caballo ganador, no como en Daytona o Indianápolis el año pasado.

Fernando Alonso dará un paso más para su gran objetivo de la Triple Corona: el GP de Mónaco de Fórmula 1 (que ya ha ganado), las 500 Millas de Indianápolis (que intentó en 2017) y las 24 horas de Le Mans. Pero, casi como un premio extra, Alonso no circunscribirá su colaboración con Toyota sólo a la disputa de la carrera en La Sarthe, sino que además competirá en todo el campeonato del mundo de resistencia, que además este año estrena formato de dos años (arranca en 2018 y acaba en 2019), excepto en las 6 horas de Fuji en noviembre, que coincide con el GP de Estados Unidos de Fórmula 1. Y es que Alonso no pierde el foco, o al menos eso asegura: su primer objetivo sigue siendo alzarse con el tercer título en el Gran Circo. El apoyo de McLaren es fundamental, y su comprensión a la hora de dejarle compaginar ambas disciplinas ha sido fundamental.

“Mi acuerdo para correr en el WEC sólo ha sido posible gracias al buen entendimiento y la fuerte relación que tengo con McLaren. Me hace muy feliz que me hayan escuchado y hayan entendido lo que significa para mí. Este reto no me desvía de mi objetivo principal en la Fórmula 1 con McLaren. En 2018, mi objetivo es ser competitivo en cada Gran Premio y estoy seguro de que estamos cerca de conseguirlo”, promete el asturiano, que no oculta su ilusión por disputar esta gran cita.

“Estoy muy emocionado por participar en las 24 horas de Le Mans por primera vez. Es una carrera que he seguido muy de cerca durante mucho tiempo y siempre ha sido mi ambición participar. Las carreras de resistencia son una disciplina diferente comparada con los monoplazas, y será un reto interesante”, afirma un Alonso que apenas unas horas antes del comunicado estaba viajando desde Daytona a Europa tras la disputa de las 24 horas en el circuito de Florida.

Compañeros conocidos, coche ‘usado’

Alonso competirá en el WEC al volante del Toyota TS050 Hybrid, un coche de 1000 CV de potencia que ya utilizaron en 2017 y con el que ganaron cinco de las nueve carreras del campeonato. Una de ellas no fue la cita de Le Mans, y es que Toyota arrastra una pequeña leyenda negra en el trazado francés. En 2016, se quedaron a cuatro minutos de ganar la cita, que habían dominado con relativa autoridad sobre Porsche, cuando a Kazuki Nakajima se le rompió el motor. Las lágrimas en el box de Toyota les hicieron llegar a la prueba de 2017 con el ánimo más encendido, pero nuevamente la crueldad se cebó con ellos, y pese a llevar tres coches a la cita, dos de ellos rompieron y el que acabó lo hizo en tercera posición.

Será precisamente en el Toyota 8, formando equipo con el citado Nakajima y con Sebastien Buemi, con quien Alonso competirá en Le Mans, y en el resto del campeonato. No es un coche desconocido para él, ya que en los test de novatos de Bahrein de noviembre de 2017 ya participó con este mismo coche y dio 113 vueltas. La confirmación de que va a compaginar el WEC con la F1 le obligará a no tener prácticamente descanso, con un total de 25 fines de semana en 2018 y otros cuatro en 2019 sólo de carreras, sin contar los test de pretemporada con McLaren. La primera vez que Alonso se suba al Toyota TS050 Hybrid será en las 6 horas de Spa, el primer fin de semana de mayo.

Alonso ya estuvo muy cerca de participar en Le Mans en 2015, cuando fichó por McLaren, pero Honda lo vetó aludiendo a incompatibilidad y posible espionaje industrial. Su puesto en Porsche fue ocupado por Nico Hulkenberg, que a la postre ganó. No obstante, desde ese momento y viendo cómo le iban las cosas en la Fórmula 1, el español nunca cerró la puerta en dar el salto al WEC, un campeonato cada vez más en auge y que ya ha contado con la presencia de numerosos pilotos de Fórmula 1, como los propios compañeros de Alonso (Buemi es ex Toro Rosso y Nakajima ex Williams), o Mark Webber, retirado en 2016 tras haberse proclamado campeón del mundo de resistencia y haber ganado en Le Mans. El australiano ha sido uno de los que más ha tentado a su buen amigo ‘Nando’ para que le acompañara en el paddock.