Siguiente parada, Silverstone

Los pilotos de cualquier categoría suelen repetir eso de que entre seco y mojado prefieren correr sin agua en el asfalto, incluso algunos como Cal Crutchlow, dominador y ganador en Brno y que bien podría sonreír viendo la previsión meteorológica como promese de más oportunidades en la carrera de casa. "Todo el mundo piensa ahora que quiero tener más condiciones mixtas, y correr así cada fin de semana, pero la verdad es que no me gusta salir a la pista cuando está mojada", explicó el británico, uno de los reclamos en el circuito de Silverstone de este Gran Premio Británico al que Marc Márquez llega con una cómoda ventaja de 53 puntos sobre Valentino Rossi y de 59 sobre Jorge Lorenzo.

En un momento del año en el que la incertidumbre ha hecho acto de presencia, revolviendo un poco el panorama clásico de MotoGP, pese a lo que los tres primeros siguen siendo los tres favoritos de inicio del año. "En agua estamos viendo que es donde más posibilidades tengo, y me crezco", comentó Héctor Barberá, que llegó a rodar en puestos de podio en Brno y que puso los ejemplos de Jack Miller en Holanda y de Crutchlow en la República Checa como muestra de que si las condiciones se complican, entonces se abre una rendija hacia el éxito para pilotos que no sueñan con hacerlo cuando la pista está seca y todo es más o menos normal. Esto en el mejor año de Barberá desde que es piloto de MotoGP, se podría decir que el único en el que está contando con una moto competitiva, después de sufrir la crisis de Ducati durante la era Rossi y de tener que pelearse con inventos que provocaban el sonrojo por su falta de competitividad.

Y esa combinación de normalidad y excepcionalidad es la que está haciendo que en las últimas seis carreras de MotoGP de este año se hayan llegado a ver hasta seis ganadores diferentes: comenzaron la serie 'normal' Lorenzo en Mugello y Rossi en Montmeló; sorprendió Miller en Assen y se volvió al cauce habitual en Sachsenring, con el triunfo de Márquez -aunque el podio lo completaron Crutchlow y Andrea Dovizioso, menos habituales-; en Austria, en un trazado nuevo, Ducati se llevó el gato al agua en la persona de Andrea Iannone, y en Brno, como se ha citado, Crutchlow dio una exhibición de pilotaje en condiciones mixtas para anotarse su primer triunfo en la clase reina.

En Silverstone, donde el año pasado asomó con un segundo puesto Danilo Petrucci, se da por hecho que el sábado los pilotos de las tres categorías vivirán una jornada en lluvia, mientras que hay muchas dudas sobre lo que se encuentren viernes y domingo. "Como ya dije en la anterior carrera no puedo controlar el tiempo y creo que seguirá siendo así hasta que me retire", comentó con una sonrisa Lorenzo, el piloto de los favoritos que más puntos se ha dejado este año en mojado. "Así que es mejor no pensar mucho en ello y cuando llueva intentar hacerlo mejor que la última vez; y creo que vamos por buen camino", confesó el mallorquín, que reconoció que parte de la mejoría que se vio en el último fin de semana -pese al mal resultado por culpa de la rotura del neumático delantero- vino por un cambio mental. "Digamos que en Brno tuve una mentalidad un poco más abierta y positiva y con ganas de mejorar mientras en los otros circuitos era un poco una carga tener que pilotar en lluvia".

"Silverstone no es un circuito muy propicio para nosotros, pero no sufriremos tanto como en Austria o en Misano", se aventuró a decir Márquez, que basa su sólido liderato en MotoGP a su capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes. La cita británica, además, pondrá a prueba a varios tocados, en un Gran Premio con ausencias. En MotoGP Bradley Smith ha quedado en fuera de juego tras una lesión en los entrenamientos de una prueba de resistencia, lo que ha hecho que sea sustituido por su compatriota Alex Lowes -como mínimo- en las dos próximas carreras; Dovizioso encarará la duodécima cita del año con una lesión en la rodilla que se produjo entrenando con Ducati en Misano; el suizo de Moto2 Dominique Aegerter tampoco estará por lesión y su lugar lo ocupa el español Iker Lecuona, sin experiencia en el Mundial; mientras que llegan recién operados de sendas fracturas en la clavícula el piloto de Moto3 Albert Arenas y el segundo clasificado en Moto2, Alex Rins, justo después de rebajar su desventaja en la general respecto a Johann Zarco hasta los 19 puntos en la carrera en agua en Brno. "Estoy fastidiado, lógicamente, porque hace muy poco tiempo de la fractura, pero una clavícula no va a ser lo que me frene en mi empeño de este año, que es pelear por el título de Moto2 hasta el final", aclaró Rins sobre el fin de semana que tiene por delante.