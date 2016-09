La oportunidad de Suzuki

«Ahora toca una Suzuki», se lanzó a decir Maverick Viñales tras el primer día del Gran Premio Británico, del que salió como el piloto más rápido en la sesión de la mañana y el segundo del global de las dos sesiones. Y con uno de los mejores ritmos de la parrilla, en una jornada que terminó con la Ducati de Andrea Iannone con el mejor registro. «Me siento similar a Lorenzo y Márquez, pero Iannone y Maverick son más fuertes que nosotros», reconoció Valentino Rossi, que no esconde el buen pálpito que tiene con su futuro compañero de equipo. «Ojalá sea así y a ver si soy yo», continuó Viñales, en un momento de la temporada en el que se han enlazado seis vencedores diferentes en las últimas seis carreras con el estreno en el triunfo de la nueva Ducati después de una sequía de casi seis años. «Me siento fuerte y para ganar es un trabajo que hay que hacer desde el viernes y esta carrera la hemos empezado bien, porque la hemos empezado fuerte y pensando en la carrera con los neumáticos duros».

Silverstone recibió a los pilotos como se esperaba, con cielos muy nubosos, temperaturas no muy altas y la amenaza constante de lluvia –aunque al final solo afectó a la segunda mitad de las dos sesiones de Moto2-. Con estas condiciones y con la perspectiva de que el sábado quede presidido por el agua, los pilotos apretaron en el segundo entrenamiento libre con la mente puesta en meterse entre los diez mejores, lo que da acceso directo a la ‘Q2’ en la que se deciden las mejores posiciones de la parrilla de salida. Un hecho que cambió la fisionomía habitual de un primer día de Gran Premio en la clase reina. «Lo suyo habría sido haber trabajado hoy para carrera pero como se ha podido ver todo el mundo en la última salida ha puesto neumático nuevo porque hay la posibilidad de que mañana llueva y todo el mundo quería entrar directo en la ‘Q2’», explicó Marc Márquez, quinto a ocho décimas de Iannone. «Esto ha hecho que trabajáramos en carrera pero en la última tanda, por ejemplo, no lo hemos hecho mucho, nos hemos centrado en hacer un tiempo rápido así que para mañana por la mañana, si pudiese estar seco, me harían un favor», señaló el catalán.

El líder de la general de MotoGP fue otro de los que valoró positivamente la actuación de Suzuki, sobre todo la de Viñales –Aleix Espargaró fue octavo-, aunque pareció seguir manteniendo algunas dudas sobre sus posibilidades en carrera, el punto que más le está costando a la más joven de las motos japonesas. «Viñales está yendo rápido, tiene una moto muy ágil y que absorbe bien los baches pero aún queda mucho fin de semana y pueden cambiar mucho las cosas así que veremos cómo van pero está abierto, sobre todo en entrenamientos que hay muchas motos delante y a una vuelta mucha gente está cogiendo confianza en el tacto y la información para los Michelin y eso hace que cada vez las cosas estén más apretadas y aquí será un circuito difícil también en este aspecto», indicó Márquez.

Pese a las buenas sensaciones de la dupla Viñales/Suzuki, lo cierto es que el favoritismo real seguirá recayendo el domingo –si la pista está seca- en los tres de cabeza de la general. En ese sentido, Jorge Lorenzo es el que mejor palmarés tiene en Silverstone. El mallorquín espera tener esta vez sí un día de carreras ‘normal’ con el que probar su velocidad y el de su Yamaha. «Hasta el momento Suzuki no ha podido luchar por victorias; y aquí podría ser una buena oportunidad», coincidió también el campeón de 2015. «Hasta ahora han tenido problemas para ser competitivos en carrera, porque a una vuelta son rápidas. Las Ducati también han ido bien con neumáticos nuevos, pero hay que ver si pueden mantener un ritmo similar toda la carrera», añadió.

En cuanto a Moto3, Jorge Navarro consiguió finalizar por delante del líder Brad Binder, lo que está obligado a seguir haciendo hasta final de año si quiere mantener alguna mínima opción de pelear por el título, antes de subir en 2017 a Moto2, en las filas del Gresini Racing. Ahí sustituirá a Sam Lowes, que fue el más rápido en casa en un primer día en la clase intermedia en el que la lluvia rompió a mitad los entrenamientos. Esto dio un respiro en cuanto al trabajo físico a Alex Rins –vigesimotercero-, que sufrió mucho con las molestias en su hombro izquierdo consecuencia de la operación a la que se sometió hace apenas una semana tras fracturarse la clavícula. El mejor español fue Alex Márquez, cuarto.