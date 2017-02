El drama que apartó a Elena Myers del motociclismo

No fue la falta de patrocinio lo que apartó a Elena Myers del motociclismo. La gran promesa de la disciplina en Estados Unidos se retiró el año pasado alegando falta de apoyos, pero ahora ha contado una historia bien distinta: tomó la decisión tras sufrir abusos sexuales.

Fue el fisioterapeuta que contrató para recuperarse de una lesión: “Un día después de la última carrera de 2014, fui agredida sexualmente por un masajista terapéutico en el spa del Loews Philadelphia Hotel. Informé de la agresión a varios empleados del spa y del hotel, pero nadie me ayudó. Este artículo, que sale hoy en Philadelphia Magazine, es un comienzo para compartir la dolorosa verdad sobre lo sucedido durante y después de la agresión”, indica la piloto en esa publicación.

La joven, nacida en 1993, relata la traegia vivida: ”Comenzó a tocarme mis genitales por encima de las bragas y a apretarme las nalgas. Me quedé en shock. Él era mucho más grande que yo y no quería que fuera a más. Fue terrorífico”, asegura Myers, que afirma que la experiencia cambió radicalmente su vida, hasta perder la pasión por su carrera. "Me convertí en una persona asustada que no podía reconocer", explica.

La piloto denunció a su agresor, que tenía antecedentes penales, incluido otro por abusos sexuales a otra mujer en otro spa en 2007 y había sido investigado como presunto autor de una violación a una menor.

Elena Myers alcanzó fama mundial a finales de agosto de 2011, a los mandos de la Suzuki GSV-R de Álvaro Bautista en la previa del del Gran Premio de Indianápolis, convirtiéndose en la mujer más joven en subirse a una MotoGP.