Viñales da el primer golpe en MotoGP

Lo que ocurre en la primera carrera del año de MotoGP, en el circuito de Losail, no se debe tomar como una referencia total. Es una prueba especial, y más este año, con el caos provocado por la lluvia que tensionó a pilotos y equipos y que retrasó la salida a un punto muy cercano del límite de buen nivel de la pista. En ninguno de los entrenamientos de pretemporada que se celebran poco antes del inicio del año los pilotos salen a pista de diez a once de la noche, pese a que esta esté disponible. Es el momento en el que se incrementa muchísimo la humedad y en que baja la temperatura, una conjunción peligrosísima para los neumáticos.

Este caos, por ejemplo, llevó a Marc Márquez a errar en un cambio de neumático delantero en la misma parrilla que le hipotecó toda la carrera. En un punto en el que Márquez más confianza tenía en contar con la moto que le permitiese pelear de tú a tú con el favorito indiscutible a la victoria, Maverick Viñales. Y es que, lo de Viñales no sorprendió por el resultado final aunque quizás algo sí por cómo lo logró. Un inicio complicado, un momento de sensación de que se podía escapar la victoria y una reacción poderosa en el enfrentamiento con Andrea Dovizioso con la presión por detrás de Valentino Rossi.

más información La graduación de Viñales

«Cuando me he salido de pista es cuando realmente he pensado que la carrera se me iba porque no me sentía cómodo, no me salía bien el tiempo de vuelta y no podía hacer paso por curva porque me derrapaba la moto», confesó después de la carrera el primer líder de MotoGP en 2017. «Luego he empezado a coger la confianza poco a poco y he empezado a hacer vueltas en las que me sentía más cómodo, y he intentado conservar el neumático, sin apretar mucho, sólo lo justo para intentar coger a Marc. Una vez lo he cogido he pensado, 'vale, ahora hay que apretar e intentar ir estas dos vueltas al máximo, a por Dovi, y luchar por la victoria'».

Con esta carrera, Viñales ha confirmado su candidatura al título, el primero en presentar unas credenciales serias. «Ya sé que ahora queda súper bien decirlo, pero ya lo sabía», explicó su excompañero en Suzuki Aleix Espargaró, que completó en Losail una fantástica carrera con su Aprilia. «Tampoco cuenta mucho mi opinión, porque somos amigos de verdad, con Mack hice muchísima amistad el año pasado, entrenamos juntos, vivimos muy cerca en Andorra. Le he visto evolucionar como piloto de MotoGP y es espectacular cómo conduce, es de los pocos pilotos que tiene un estilo distinto, conduce con el gas, cuando no hay grip usa la cabeza. Tiene la mejor moto. Tiene todos los ingredientes para cocinar la mejor pizza del mundo. Ya te digo que va a ser muy difícil para Marc y para los demás pilotos batirle».

Porque nadie duda de que en breve Márquez presentará su candidatura. Algo más difícil de intuir en Jorge Lorenzo, que cuajó una discretísima actuación en unas condiciones en las que ya sufría con la Yamaha, justo en un escenario en el que se le presuponía unos de los favoritos pero en el que estuvo siempre algo lejos de los más rápidos.

Los problemas de Lorenzo

«El potencial de la moto es mucho más alto de lo que he demostrado aquí, eso es evidente», reconoció el mallorquín. «Dovi ha luchado por la victoria. En esta pista la moto estaba para ganar, pero por mi inexperiencia y la diferencia de pilotaje que requiere esta moto de momento no somos competitivos. Las circunstancias no han ayudado, pero estamos lejos de hacerlo mejor con esta moto». Y si Lorenzo dejó la duda, Rossi pareció disipar la suya.

De la nada, después de estar medio desaparecido en pretemporada y durante el Gran Premio, apareció -una vez más- el italiano, que hasta muy el final de la carrera estuvo muy cerca de la rueda de Viñales y Dovizioso. «He visto a Maverick durante toda la carrera; eso nunca había ocurrido durante los test», afirmó satisfecho. «No iba bien en los test y de golpe todo el mundo pensaba que ya era demasiado viejo aunque sólo habían pasado tres meses del subcampeonato. Así que este podio va dedicado a todos aquellos que dicen que soy muy viejo», comentó entre risas otro de los que deberá de confirmar si puede estar o no para esa pelea en la que Viñales ya ha apuntado su nombre.