«Será importante controlar las emociones»

Imagino que es una pole muy perseguida, muy necesitada, y que le tiene que hacer una ilusión increíble.

Sí, pero tampoco necesitada, llevamos cuatro carreras que estamos en la primera línea, y por una cosa u otra se escapaba la pole. Sí que siempre tener una pole va bien porque es motivación y ves que todo el trabajo que hay detrás se está haciendo bien y estamos haciendo los pasos como toca. Pero, bueno, los puntos se reparten el domingo y hay que hacer una buena carrera.

Pero sí que le costaba mucho dar esa vuelta lanzada para encontrar un buen sitio en la parrilla.

Mucho, eso es lo que hemos mejorado este año, ya desde los test de pretemporada que nos salía una vuelta buena y aquí sabía que era la clave al principio, tirar con el motor fresco porque después el rendimiento baja muchísimo. Con estos motores de serie todo se calienta mucho y hemos visto que después nadie ha mejorado porque era muy difícil.

Ha dicho Marc que ya lo tenía muy claro antes de venir y que incluso le vacilaba...

Siempre hay la coña de que las curvas rápidas no se le dan muy bien. El punto en esas dos rápidas es donde yo lo hago más rápido comparado con Morbidelli, comparado también con Tito en 2015, entonces siempre esa coña de «ya te enseñaré a hacer esas dos curvas».

¿Morbidelli-Márquez?

No sé, a priori con los papeles en la mano tendría que ser así. Mañana en la carrera va a hacer mucho calor, va a ser muy larga, y será muy importante las primeras cinco vueltas, allí es donde se puede marcar la diferencia, así que es donde tendremos que apretar.

¿Y los papeles quién dice que gana ese duelo?

Por la mañana a lo mejor estaba él mejor una o dos décimas, por la tarde con calor estaba yo mejor dos, tres décimas, así que estará apretado.

¿Qué cree que ha encontrado Morbidelli para ir tan rápido siempre?

Yo creo que la mitad del año pasado él ya se consagró en esas posiciones y eso es lo que tengo que hacer yo en estas primeras carreras. Hacer una buena carrera, saber en todo momento en qué necesito adaptarme y es dónde el marca más diferencia, que ya lo tiene más mamado, por decirlo de alguna manera.

¿Habría escenario mejor para lograr la primera victoria que Jerez?

De momento está saliendo el fin de semana redondo, en todos los entrenamientos he hecho primero. En agua el primer día me sorprendió muchísimo porque me salía todo. Eso que hay días en agua que te sientes al límite y estás a un segundo del primero y como el otro día, sí, tuve dos sustitos pero nada comparado a otros días, y le sacaba un segundo y medio por vuelta, me sorprendió muchísimo. Empezar bien aquí el FP1 ya te da esas alas que todo el fin de semana vas manteniendo, esa motivación y esa tranquilidad sobre todo.

¿Debe salir relajado a carrera?

Sí, será importante controlar emociones. Carrera en casa, quieres también marcar un poco el territorio, que sería importante, pero tampoco me obsesiono con una victoria. Acabar en el podio sería un buen resultado, tenemos que hacer esos pasos poco a poco y consagrarnos en esas posiciones. Lo daremos todo porque aquí en casa la gente empuja, y quieras o no, sobre todo en Nieto y Peluqui te quieres lucir un poquito más, siempre aprietas más que en las otras curvas, pero será importante mantener la cabeza fría y saber en todo momento que ritmo tenemos y que ritmo podemos hacer en carrera.