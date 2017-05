La pifió en Austin y perdió su gran oportunidad de estrenarse en lo más alto de un podio de Moto3. Aunque sólo dos semanas después ha podido quitarse esa espina. Arón Canet pasa así a ser el cuadragésimo primer español en ganar en el Mundial de Motociclismo, en la victoria número 550 de los nuestros.

Dice que es el día más feliz de su vida.

Totalmente.

¿Cómo lo ha conseguido?

No lo sé. (Risas) Yo creo que lo he conseguido con mucho trabajo a lo largo del año pasado y manteniendo una buena estrategia en esta carrera. Aunque mi estrategia, y tenía varias, era intentar romper el grupo, pero ha sido imposible, porque cuando he adelantado a Marcos Ramírez, Darryn Binder me ha tocado y me he ido a posiciones traseras. Pero igualmente he podido remontar. Después de esto he decidido quedarme tercero o cuarto para en las últimas vueltas jugármela y ver si podía hacer un buen resultado. He visto que Ramírez se ha ido a la cuarta posición y que tenía delante sólo a los otros dos pilotos. Sabía que era un fuerte frenador en esta curva pero en toda la carrera no he arriesgado al límite. Y en la última vuelta en esa última curva he frenado más tarde que nunca y he podido parar la foto perfectamente, he salido de la curva bien, me he levantado bien pero durante toda la recta pensaba que me iban a adelantar, se me ha hecho la recta más larga de la historia, ¡más que la de Malasia! Hoy hemos podido ganar y necesitamos continuar en esta línea.

¿Le ha dado miedo equivocarse en la última curva?

¡Y tanto, muchísimo! (Risas). Ha sido un 'o ahora llegas delante o te vas al suelo'. Hubiese sido un 'Arón Canet' en toda regla (Risas).

Ya era hora de que se acabase la mala suerte, ¿no?

Yo creo que la mala suerte no existe, simplemente existe hacer novatadas. En Austin me pudieron las ganas, porque yo creo que Fenati hizo un buen trabajo intentando frenarme en la carrera, y lo consiguió al final. Con esto me quito una espinita y lo que necesitamos ahora es poner los pies en el suelo y decir 'vale, ya soy uno de los pilotos que ha podido ganar en la categoría de Moto3, necesito seguir en esta línea'. Esta carrera se la dedico a Jordi Arquer (NdR: Team manager del equipo de Canet, ausente por enfermedad en Jerez) y a mi madre, que hoy es el día de la madre.

¿Se ha calentado mucho con Binder? Se ha visto cómo se tocaban.

No, no me he calentado, pero cuando se va así al final uno dice 'tengo que adelantarte sí o sí'. Porque es bastante peligroso tener un piloto así a tu lado. Tienes que intentar tenerlo siempre detrás. Si lo tienes delante frena tarde encima y nada más que le adelantas lo hace él otra vez. Pero lo importante creo que no es Darryn Binder, que es un piloto muy agresivo, si no que hemos ganado hoy.

Es valenciano, pero esto es Jerez.

Soy valenciano y diría que es la victoria número 100 de un valenciano.

Y se ha convertido en el español número 41 en ganar en el Mundial. Ganar en Valencia tiene que ser la bomba, pero hacerlo en Jerez.

¡Hombre! Jerez es Jerez. Parar en Nieto y Peluqui ha sido increíble.

Se ha vuelto loco en la celebración y, además, se ha tocado con Fenati en la celebración.

Me he tocado y ¡un poco más y me voy al suelo! No me lo creo. Sé que he ganado una carrera pero no lo analizo. A los 3 años este era un sueño, y es uno más que he cumplido. Podio, victoria. Pero en estos momentos todavía no soy consciente. Si cuando tenía cinco años, que fue cuando empecé, me dicen 'vas a ganar en Jerez el 7 de mayo en el día de la madre', me habría desmayado. Aún estoy en shock.