Jorge Martín: «Nos podemos ir Mir y yo solos»

Será la quinta vez que Jorge Martín (Honda) salga en este 2017 desde la 'pole' de Moto3, aunque la de Assen fue la sexta ocasión en la que terminó como el más rápido en el entrenamiento oficial, éxito que en el Mundial de Motociclismo se premia con un reloj.

¿Quinta o sexta 'pole'?

Seis, seis. Que en Mugello me penalizaron y no salí desde la pole… Lo importante es que tengo seis relojes.

¿Qué hay que hacer para ganar una carrera?

Me han dicho que hay una maldición en Assen: que el que sale desde la 'pole' no gana. Así que intentaré romper esta maldición mañana. Estoy muy contento con el entrenamiento de ayer, porque con gomas duras, de carrera, fui rápido rodando solo. A parte, los rivales más fuertes salen muy retrasados, así que intentaré aprovechar la pole y abrir hueco al principio. E intentar no cometer el error de la salida de Montmeló.

¿Se formará un grupo mañana?

En Montmeló pensaba que se haría un grupo más pequeño, pero aquí si salgo bien y tiro fuerte, Fenati sale el decimoquinto y Di Giannantonio vigésimo primero. El único de los favoritos que sale delante es Mir, así que pienso que nos podemos ir los dos solos.

¿Cómo imagina el final de carrera en esa chicane?

Yo voy a entrar como sea. Si voy primero cerraré todos los huecos…

¿Se ha torturado mucho viendo la última vuelta de Montmeló?

Sinceramente no la he visto… Mejor dicho, veo toda la carrera hasta ahí, porque sé lo que pasa y no me hace falta repetirlo. Hice una vuelta casi perfecta, pero allí no me lo esperaba y Mir hizo un adelantamiento muy bueno.