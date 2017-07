La Ducati, ante la prueba del algodón

Valentino Rossi no tiene dudas: «En este momento es la referencia: todos son capaces de nadar rápido en todos los circuitos y en diversas condiciones». La clasificación confirma las palabras del súpercampeón italiano: Andrea Dovizioso acabó primero en la FP1 de la mañana, Héctor Barberá terminó primero en la FP2 celebrada bajo la lluvia.

Más información Los entrenamientos del viernes, en imágenes

Lo de este viernes en Alemania parece la continuación de una trayectoria que ha llevado a Ducati a ganar ya dos GGPP esta temporada y haber sumado seis pódium. Unos resultados que hacen que Andrea Dovizioso encabece el campeonato, algo que ningún piloto Ducati conseguía desde 2009.

¿Qué ha pasado en Ducati? ¿Dónde está la explicación para este sorprendente rendimiento de las motos de la fábrica de Borgo Panigale? ¿Hay detrás un determinante mejora técnica? ¿Es fruto de aciertos propios o equivocaciones ajenas? El mejor para explicar la metamorfosis de Ducati probablemente sea el que ahora es su punta de lanza, Andrea Dovizioso. No es vano, lleva cinco años pilotando las siempre especiales Desmosedici.

«Estoy muy contento por cómo hemos ido esta mañana en seco», explicaba el piloto transalpino tras finalizar el primer día de entrenamientos. «Hemos confirmado que somos rápidos también en un circuito en el que en el pasado nunca habíamos sido eficientes. Pero en cambio en mojado no he conseguido ser explosivo como sucedía en el pasado, y no sé por qué».

Más en general, Dovizioso dio su opinión por qué las Ducati están rindiendo la nivel que están mostrando. «Sí, está claro que en las últimas carreras hemos sido constantemente competitivos y lo que he hecho a mitad de carrera en Assen ha sido importante», comenzó refiriéndose a la impresionante remontada a mitad de carrera hace una semana en Holanda. «Si confirmamos aquí el domingo esa velocidad sería fantástico».

Pero lejos de echar las campanas al vuelo, el piloto de Forli es precavido. «Nuestros problemas siguen ahí, son los mismos. Pero por una serie de cosas estamos siendo más eficientes, mientras nuestros adversarios son menos competitivos de lo esperado. Este es un campeonato de altos y bajos: nosotros en los últimos GGPP hemos sido más constantes y concretos, mientras que nuestros rivales se han encontrado con límites inesperados».

Así, la teoría del piloto italiano es que más que crecer la Ducati, lo que se ha dado es que las cosas se han equilibrado a la baja, que ha permitido a Dovizioso y Danilo Petrucci aprovechar la situación. «Es pronto para afirmar que la Ducati va verdaderamente bien. Como se ha visto a veces la situación es mucho mejor de lo que esperábamos, otras en cambio peor. Está claro que si el domingo lo hacemos bien aquí, se podrá empezar a pensar que la Desmosedici ha pasado a ser competitiva en todo tipos de escenarios».