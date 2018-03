Motociclismo Álex Márquez: «Moto2 es una categoría desagradecida» Álex Márquez. / Fernando Villar (Efe) Entrevista Tras un invierno plácido, Álex Márquez llega al arranque de 2018 en el pelotón de favoritos al título de Moto2, y con el objetivo de saltar a MotoGP en 2019 BORJA GONZÁLEZ DOHA (CATAR) Viernes, 16 marzo 2018, 00:48

Álex Márquez ha sido uno de los más fuertes en la corta pretemporada de Moto2, lo que refuerza su estatus de favorito al título, algo que comparte con pilotos como Pecco Bagnaia o Miguel Oliveira. «He hecho las cosas como tocan, sin precipitarme y siendo en todo momento realista, sabiendo cuándo apretar y cuándo no», comenta, en un trabajo destinado a no repetir los errores de 2017. «Me siento preparado para empezar el Mundial. En general las sensaciones son muy positivas», dice el hermano menor de los Márquez.

-¿Aprendió algo del año pasado?

-Un ejemplo claro. Terminaba el entrenamiento oficial, analizaba todos los ritmos de carrera, me veía tercero o cuarto. Mi mentalidad era: 'mañana salgo bien, hago una buena salida, estoy ahí y lucho por la victoria'. Salía, estaba allí y después, ¡pum!, error. Tengo que ser más realista en todo momento. Saber decir: 'voy tercero, aquí está bien, voy a sumar puntos'. También hay que arriesgar, claro, porque si quieres ganar un campeonato tienes que ganar carreras, hay que arriesgar más que ninguno. Pero hay que ser más realista en eso que te digo.

-¿Se ha fijado en sus posibles rivales para este año? Se habla de Oliveira, que hizo un final de 2017 espectacular, y de Bagnaia.

-Binder, estará Pasini, un clásico. Estará Mir, además creo que desde el principio. Y Barberá, Lowes. Es un campeonato que ahora de entrada es muy abierto. Después de tres o cuatro carreras podré decir 'los rivales son este y este', y ver si yo estoy ahí. Porque a lo mejor las primeras carreras van peor de lo esperado, o tengo una caída o lo que sea, y no empiezas con esa dinámica positiva. Así que mi objetivo ahora mismo es hacerlo bien en las dos o tres primeras carreras, y empezar como el año pasado Franco, que al final ganó tres, se cayó en la cuarta, en Jerez, pero ya tenía esa dinámica positiva.

-¿Es una categoría muy estresante? Se dice que con cualquier mínima cosa se está más lejos de lo que se debería, que es un poco injusta.

-Sí. Yo diría que la palabra es desagradecida. Es una categoría desagradecida. A veces estás dando el cien por cien y vas mejor cuando das el noventa, por ir más fino o por lo que sea. Hay que entender esos pequeños detalles. Viniendo de Moto3 hay que hacer cosas como de anti pilotaje. Pero con estas motos funciona. Por eso digo lo de desagradecida, de lo que te iban enseñando todos los años en las categorías pequeñas cambia todo. Y te dices, 'a ver, ¿por dónde lo cogemos?'. Las frenadas, todo es diferente.

-¿Eso lo pudo notar cuando hizo la prueba con la MotoGP en Jerez en noviembre?

-Sí, sí, vuelve a ser una moto normal, con un freno motor normal, con la que no hay que controlar el embrague, todas esas cosas.

-¿Le ha dado más ganas de subir de categoría esa prueba? Porque este año es el del mercado en MotoGP, además de que Moto2 cambiará en 2019 con la sustitución del motor Honda por el Triumph.

-Sí, por las circunstancias que vienen quizás sí que es un año ideal para hacerlo bien y dar ya el paso. Mi ilusión y mi sueño es estar en MotoGP, eso está claro. Pero para todos los pilotos es el mismo. Y ojalá llegue en 2019. Pero por eso tengo que ganármelo, tengo que empezar bien, tengo que estar ahí siempre, y entonces llegarán las ofertas. Lo que me obsesiona más y lo que quiero es hacerlo bien y estar allí. Entonces todo lo demás vendrá.

-¿No ser campeón sería un fracaso?

-Puede ir mejor o peor, pero fracaso nunca. No, nunca. Quizás los periodistas lo podéis decir, porque seguro que si no gano 'fracaso de Alex Márquez', pero es algo que pasa a veces. Pero para mí puede ir peor o puede ir mejor.

-Imagine que firma por un equipo de MotoGP pero no consigue ser campeón.

-Es que puede pasar. Ojalá todo pueda esperar a Valencia, ver si he ganado y firmar. Así que por eso te digo que es importante empezar con la dinámica positiva. Y si a mitad de año estás luchando por el título puedes ver las cosas más claras. Y para tener una oferta de MotoGP no puedo estar sexto del campeonato.

-Y hablando de MotoGP, ¿qué tal ha visto a su hermano Marc? Su pretemporada ha parecido muy positiva, de las mejores.

-Sí. Creo que la más completa de los últimos años. Además le veo muy bien mentalmente, pensando, probando esto, lo otro, viendo qué queda por mejorar. Le veo muy, muy centrado.

-Se le considera, lógicamente, como el favorito. ¿Le sirve para algo convivir con alguien que vive con esa presión?

-Sí, me gusta además cómo se lo toma él, siempre es muy de la broma, sin presión, intenta hacer piña con el equipo, estar centrado. La presión está, pero sobre todo en la sala de prensa, no en el box o en el camión de HRC. Y eso es algo que admiro no sólo de él si no también del equipo que tiene. Es una familia muy unida que hacen eso, desconectar y olvidarse un poco de todo eso.